全台酒店舞廳今晚大稽查！業者「被停業」心聲...鬆了一口氣

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，警政署證實9日晚間將配合地方政府全台大掃蕩。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

根據中央流行疫情指揮中心（CDC）稍早宣布3名新增新冠肺炎（COVID-19）患者，其中一名患者為北市某知名酒店紅牌公關，對此疫情指揮中心也宣布勒令全國八大行業無限期停業，目前警政署證實已接獲中央下達命令，會全力規劃勤務配合政府防疫，「若有違規硬要營業的業者，將會配合各縣市政府主管機關執法、開罰。」

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，警政署證實9日晚間將配合地方政府全台大掃蕩。（圖／資料照）

目前警政署已通報全國各警察機關，配合地方政府全力執行提特種行業防疫措施，並透過地方政府經發、消防、衛生局處規畫聯合稽查小組共同執行，倘若業者不配合可根據防疫特別條例祭出重罰。

警政署透露，今晚全國警方將配合各縣市政府，執行針對八大特種行業的聯合稽查勤務，聯合小組將會以道德勸說為主，若有業者不願配合，警方則會視現場狀況研判是否需要警力介入。各縣市經發、衛生等業管相關局處都有權請求警力支援。

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，警政署證實9日晚間將配合地方政府全台大掃蕩。（圖／資料照）

酒店特種行業即將因政府防疫措施被迫停業，但據瞭解：台北市不少酒店業者反而因此鬆了一口氣，肇因酒店營業成本高，每天開門就是上百小姐、幹部、趴車小弟、服務生、廚師、甚至圍事人員，經營人事開銷相當高，但從新冠肺炎疫情後生意慘淡，甚至店內小姐在休息室坐整晚空等客人上門。

但不少業者、股東為了維持酒店的招牌名聲勉力苦撐，如今政府宣布酒店、舞廳等特種行業強制歇業，今天北市大多數酒店業者下午已緊急通知店內經紀、幹部員工、小姐開始休無薪價，面對嚴峻疫情每天開門燒錢的酒店老闆來說：「真的鬆了一口氣。」

另外，酒客上門尋開心，本來就容易跟酒店小姐親密接觸，業者、酒店小姐照以往酒店娛樂文化也很難遵守「防疫社交距離」，反而容易被客人抱怨「服務態度差，爛店！」，說穿了酒店舞廳根本無法做好防疫措施，只能勉強經營苦撐，如今由政府帶頭下令停業，反而讓不少酒店經營者放下心中大石。

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