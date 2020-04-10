屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢密閉式公共場所

▲屏東警分局8日晚出動大批員警擴大臨檢轄內密封式公共場所，全力防堵疫情 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

新型冠狀病毒肺炎疫情日趨緊張，中央流行疫情指揮中心於9日宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，縣警局針對縣內密閉式消費場所，進行擴大臨檢勤務，防堵疫情出現缺口。

▲▼KTV店臨檢。

昨晚，屏東縣政府警察局長葉明潭親自督軍進行擴大臨檢，選定屏東警分局轄內KTV、電動遊藝場等可能群聚的娛樂處所或密閉空間消費型態的營業場所，做為臨檢重點。

由分局長楊効宜率隊執行，過程中，員警使用M-Police小電腦對場所內的每位民眾進行身分查詢，全面過濾是否為居家檢疫（隔離）對象，加強查察有無居家檢疫（隔離）對象趴趴走，並宣導注意社交安全距離，於室內保持1.5公尺、室外1公尺，以確保顧客健康及民眾安全。

屏東警分局表示，昨晚臨檢，主要落實政府防疫工作，不讓防疫產生破口，確保國人的健康平安。並呼籲防疫作戰非常時期，各項中央流行疫情指揮中心的防疫措施，需要業者的配合與民眾的遵守，期盼全民防疫期間，為了自己及家人健康盡量待在家中，避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

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