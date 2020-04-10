美國口罩荒「醫護連DIY布口罩都收」　在美華人購2萬片KN95送前線...暖炸

▲ 在美華人教會自掏腰包買口罩送給美國醫護 。（圖／Benjamin Chen授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

美國新冠肺炎確診案例持續上升，第一線醫護的防疫器材依然短缺。UCI分子生物博士、曾任社區大學教授的Benjamin Chen現為一名牧師，住在加州的他決定和教會夥伴自掏腰包購買KN95口罩，捐贈給醫護人員，院方收到後都表示相當感謝。

Benjamin Chen向《ETtoday新聞雲》表示，就他所知，美國不少醫院真的是「完全沒有口罩」，醫護人員也遇上1片口罩用5天的窘境。對此，他所服務的教會日前向中國購入了2萬多片KN95口罩，免費捐贈給醫療人員。

▲紐約醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

Benjamin指出，在他們購入口罩的初期，美國食品藥物監督管理局（FDA）其實是不認可這種口罩的，但疾病管制與預防中心（CDC）卻認為可以用，因此他們決定超前部署，先買1萬片試試看。

起初，各醫院得知他們要捐贈口罩時，還保持著「不願意收」的公開立場，但各科醫生私下都表示「真的太缺了」願意收取，有些甚至連自製的布口罩也打算拿來使用。

Benjamin說，上周四FDA正式公布KN95口罩的認證後，這款口罩變得炙手可熱，各大醫院都改口表示「越多越好」，剛好他們也透過教會華裔成員的關係，找到可信任的工廠，進而提貨驗貨，然後寄到美國。

▲紐約州災情嚴重。圖為紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

Benjamin表示，在這些口罩中，他們還特別撥了3千片寄送到災情嚴重的紐約州醫院、以及紐約市長辦公室，請官員依照需求進行分配。而院方收到後也都抱持著感激的心情，有幾間甚至對於他們能這麼快取得口罩感到相當訝異。

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