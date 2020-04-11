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駐英代表稱「台灣模式更佳」　陸大使：沒人比中國更關心台灣人的健康

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林永樂（圖／ETtoday資料照）

▲台北駐英國代表處代表林永樂（圖／ETtoday資料照）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球擴散，英國「經濟學家」雜誌3月28日曾刊登台北駐英國代表處代表林永樂來信，內容中提到，台灣此次對抗新冠病毒之經驗證明，比起中國專制手段，台灣是管理流行疾病更好之民主模式。劉曉明反駁稱，沒有人比中國中央政府更關心台灣人的健康福祉。

林永樂指出，儘管因中國施壓，台灣被排除在世界衛生組織（WHO）之外，台灣仍早在去年12月底即向WHO提出該病毒可能會人傳人的警訊。但由於該組織與中國之關係，台灣此警告並未被分享給其他國家。此錯誤最終延誤全球對此疫情之因應。存在於WHO及各國間之流行病政治，不該被任何關心公共衛生與健康之國家所接受。

中國駐英大使館發言人劉曉明9日致函「經濟學家」反駁，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。武漢疫情發生後，國家衛生健康委及時主動向台灣地區通報疫情信息」，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過協商作出合情合理安排。

▲中國駐英大使館發言人劉曉明。（圖／翻攝中國駐英大使館官網）

▲中國駐英大使館發言人劉曉明。（圖／翻攝中國駐英大使館官網）

劉曉明也強調，疫情發生以來，中方一直本著公開、透明和負責任的態度，及時向世界衛生組織和國際社會通報情況，分享資訊，開展國際合作。中方為防控疫情採取迅速而果斷的措施，付出巨大努力，不僅保護了大陸人民，也保護了世界各國人民。這些重要的事實以及中方的努力與犧牲需要被世界了解和讚賞。

除此之外，英國「每日電訊報」1日發文《必須將中國視作敵對國家》。劉曉明10日發文抗議，罔顧中國為世界打擊新冠肺炎所付出的巨大犧牲和做出的巨大貢獻，刻意詆毀中國，破壞國際社會團結抗疫的努力。

劉曉明還表示，中國和中國人民為全球抗疫做出巨大努力、付出巨大犧牲，始終本著公開、透明、負責任的態度發布信息，積極同國際社會進行密切合作，並向包括英國在內的120多個國家和4個國際組織提供抗疫援助。正如世衛總幹事譚德塞所說，「中國為抗擊疫情所作的努力值得尊重和讚賞，值得學習和致敬。」

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