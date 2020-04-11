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前線告急！工會列「防疫補償」3大盲點　醫護出國禁令補償恐領不到

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▲▼醫事人員說明補償政策盲點。（圖／記者宋良義攝）

▲前線告急！工會列「防疫補償」3大盲點，醫護出國禁令補償恐領不到。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到382人，當院內群聚感染爆發後，醫護人員無不神經緊繃。台北市醫師職業工會等團體今（11）日召開記者會，指出現有補償政策的三大盲點，包括針對防疫有功人員獎勵不一、取消出國損失障礙重重。工會聯合疾呼，「防疫補助應公平，獎勵分配要明確。」，呼籲主管機關正式盲點，重振前線醫護士氣。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰表示，目前政府對於醫護獎勵措施僅有「醫師每天一萬、護理師每班一萬」，但許多病患都是由主治醫師帶著住院醫師去查房，質疑主治醫師與住院醫師是否可以拿到同等補償？另外，護理師補助是每班1萬，但有些醫院是輪2班，每班12小時，「他們也能跟輪3班護理師拿一樣補償嗎？」

請繼續往下閱讀...

黃致翰另提到，醫院並非只有醫師與護理人員，呼吸治療師、放射師、醫技師與清潔人員等，都在防疫工作中承擔重責，但補助條文卻隻字未提，只能相信醫院會給予獎勵，但工會憂心，相關人員連加班費都不一定有得領。

台北市醫師職業工會補助津貼。（圖／台北市醫師職業工會提供）

▲醫師支援發燒篩檢站補助不一。（圖／台北市醫師職業工會提供）

此外，新冠肺炎爆發以來，衛福部已制定辦法，針對設置專責病房、發燒篩檢站等防疫有功醫院給予獎勵，不過黃致翰提到，位福部並未確切規範醫院該如何為慰勞基層員工。

他舉支援發燒篩檢站醫師為例，有醫院支援一次疫病門診，可領取5000元津貼，但台大成大醫院卻傳出「掛零」狀況。工會呼籲，位福部應要求醫院在發放獎勵金時公開透明，並規定人事獎勵費用不得低於一個比例，透過醫院之間的比較，督促經營者將獎勵分享給有功的基層。

▲▼醫事人員說明補償政策盲點。（圖／記者宋良義攝）

▲退票作業需6個月，衛福部卻開放醫護請領至4月30日。（圖／記者宋良義攝）

最後，黃致翰也提到，新冠肺炎爆發後，指揮中心2月底率先頒布對醫護人員與社工的出國禁令，幾乎所有相關人員都配合政府命令取消行程，但衛福部日前公告，請領時程只到4月30日，卻有醫院僅給員工10天申請期限，但有醫師申請後，旅行社卻表示航空退票作業時間為3至6個月，呼籲政府應比照《紓困條例》，放寬申請期限至2年，避免出現「看得到、領不到」的窘境。

醫護工會團體與工會會員皆認真投入當下的防疫工作，也願意遵循政府法規上的限制，配合更新疾速的防疫要求，但也呼籲政府應傾聽民間的意見，將相關建議納入政策考量，制定讓醫護有感的獎勵及補償政策。

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