警曝宜蘭女屍與高雄桶屍恐怖巧合　棄置地點條件「都有圍籬」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄橋頭捷運站附近2日發現一具被裝在塑膠桶裡的女性遺體，沒想到8日宜蘭羅東工地也發現一具已經蠟化的女性遺體。偵辦高雄桶屍案的警員透露，兩起案件有許多巧合，例如對於棄屍地點的選擇。

▲橘色塑膠桶被挖出時已經破碎。（圖／記者翁進忠翻攝）

2日發現的高雄桶屍案，死者是年約60歲的林姓女子，身高大約165公分，2014年經丈夫報案被鳳山警方通報失蹤，沒想到再次被人發現時，已經成為一具冰冷的遺體。警方調查，死者被裝在一個直徑約50公分、高約70公分的橘色大塑膠桶內，並埋在橋頭捷運站附近的一處私人空地地下1公尺處，詳細的死亡原因目前仍在調查當中。

而宜蘭羅東的案件是發生在一處重劃區工地，工人8日駕駛怪手整地時，從潮濕泥濘的土地中挖出人類腿骨，嚇得趕忙報案，警方到場進一步挖掘，竟然找到一具已經嚴重蠟化的女性遺體，初步推判死者為60歲的女性，身材矮小，死亡時間超過一個月。

▲工地中發現的「蠟化」遺體只要稍微移動就會裂解。（圖／記者游芳男翻攝）

由於宜蘭工地女屍的遺體疑似遭到野狗破壞，檢方9日初步相驗後表示，遺體身軀大致完整，疑似有被肢解、雙手被捆綁等跡象，但由於腐爛、沾染汙泥、蠟化等情況嚴重，詳細的死因仍有待釐清，但目前不排除有他殺嫌疑，後續警方會調閱監視器、清查失蹤人口，希望能早日確認死者身分。

而一名偵辦高雄桶屍案的警員向《自由時報》透露，這兩起案件其實有不少恐怖巧合，例如死者皆為60歲左右的女性，棄屍地點都不是選在偏遠山區，而是「白天人多晚上人少」的工地及空地，周邊都有架設圍籬，如果潛入裡頭偷偷挖坑埋屍，的確很難被發現，甚至可以減少長途運屍曝光的風險，唯一的不同或許只有「是否有被裝入桶中」這一點。不過，兩起案件現階段都還在調查中，案情真相為何，仍有待檢警釐清。