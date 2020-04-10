工地挖出「蠟化女屍」！死超過1個月移動就裂解　工人驚：野狗曾咬可疑物體

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記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭羅東鎮一處重劃區有工人8日駕駛怪手整地時，從潮濕泥濘的土地中挖出一支人類的腿骨，嚇得現場工人趕緊報警。警方獲報後趕到現場調查，並進一步挖出一具女性屍體，初步判定女子死亡超過1個月，但由於屍體已經嚴重「蠟化」，加上連日來又有野狗啃咬破壞，詳細死因與身分仍待釐清。

▲羅東鎮工地挖出人體遺體，嚴重「蠟化」稍微移動就會裂解。（圖／記者游芳男翻攝）

據悉，宜蘭縣政府在羅東靖廬舊址進行重劃工程，工人8日上午駕駛怪手在開挖整地時，意外挖出了一個可疑白骨，工人原本以為是動物遺骸，走近檢查後才發現是人的腿骨，嚇得立刻打電話報警。警方到場後立即封鎖開挖，並在附近挖出一名女性遺體。

現場工人透露，其實7日就有人在現場發現，有流浪狗叼著不明物體到處亂竄，沒想到竟然會是人類的遺骸。警方表示，遺體為一名約60歲女性、身材矮小，被發現時僅剩下皮骨，初判死亡時間超過1個月，腐爛情況相當嚴重，遺體已出現屍蠟現象，只要稍微移動就會裂解。

▲工人透露，7日就有人在現場發現，流浪狗叼著不明物體亂竄。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭羅東偵查隊長陳伯川表示，「死者身材矮小死因待查，另外她死亡的時間超過一個月，遺體因為目前都是汙泥，汙泥很嚴重，所以說（詳細死因）還要等檢察官調查，（法醫）什麼時候要解剖。」

檢方9日下午完成初步相驗，遺體身軀大致完整，疑似有被肢解、雙手被捆綁等跡象，但由於腐爛、沾染汙泥、蠟化等情況嚴重，加上還有野狗破壞與怪手整地等，讓遺體可能已經被外力破壞，目前不排除有他殺嫌疑，擇日將解剖釐清死者死因，警方也將調閱監視器、清查失蹤人口比對，希望能盡早找出死者身分。

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