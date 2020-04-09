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韓國瑜見三井董座談投資　拍照時瓷盤突滑落！全場驚叫...2人接住了

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▲▼ 高市府致贈禮物給三井不動產集團，因沒拿好一時手滑差點掉到地上 。（圖／記者翁進忠攝）
▲兩人合影時瓷盤險些掉落 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

日商三井不動產近年積極投資台灣，台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗9日拜會高雄市長韓國瑜，三井不動產也表達在高雄投資意願，不過過程發生小插曲，就在韓國瑜送瓷盤給下町一朗時，瓷盤突然滑落差點摔破，讓在場所有人捏一把冷汗，所幸兩人合力接住，令全場捏了一把冷汗。

▲▼ 三井不動產集團拜會高市府 。（圖／記者翁進忠攝）

▲ 三井不動產集團拜會高市府 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜表示，歡迎三井不動產到高雄進行投資布局，選擇高雄投資是很棒的決定，高雄擁有海、空、雙港、捷運輕軌，是個活力城市，除了是工業重鎮，轉型逐漸成為科技重鎮，身為高雄市長非常大的光榮，也會熱情歡迎。市府也會成為三井最重要的好夥伴，行政程序也會協助三井加快速度。

下町一朗則說，三井不動產自從2014年到台灣投資，2016年三井林口OUTLET開幕後，近幾年來都是相當積極投資，一直很可惜沒有在高雄投資洽當機會，高雄經評估下是相當有魅力的城市，盼今後有機會跟市府合作，促成投資開發機會。

由於拜會地點選在會議室內，在場所有人都戴口罩，韓國瑜主動提及：「好朋友來接待好朋友，既然是接待好朋友，都還沒看到五官，我露一秒鐘讓你們看一下」，與會貴賓也跟著拉下口罩。

▲▼ 日商三井不動產集團拜會高市府 。（圖／記者翁進忠攝）

▲ 韓國瑜說要拉下口罩讓貴賓看五官。（圖／記者翁進忠攝）

就在韓國瑜致贈紀念品，兩人拿著印有高雄知名地標龍虎塔的瓷盤微微傾斜，一起合影留念時，沒想到瓷盤竟慢慢滑落，這時下町一朗及時發現趕緊出手想護著瓷盤，韓國瑜發現後也趕緊伸出手把瓷盤拉回，差一秒就摔破，旁邊的人全捏了把冷汗，大叫：「阿～」的一聲，喬定位後拍完照片後，下町一朗笑著說：「我們運氣很好！」。兩人哈哈大笑，完全不在意這個小插曲。

▲▼ 日商三井不動產集團拜會高市府 。（圖／記者翁進忠攝）

▲兩人合影時瓷盤險些掉落 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市府經發局長伏和中表示，三井不動產這次來高雄，經過非常審慎的評估，至於為何到現在才選擇高雄，就是因為高雄擁有海空雙港，目前競爭非常激烈，因此整個投資案會在年底之前做一個完整的確定。

三井在臺中投資金額大約落在80到100億左右，在高雄也差不多落在這個數字，將會帶來高雄不少就業機會，及經濟繁榮；伏和中透露，目前三井投資發展方向還是朝商業設施，像是LaLaport購物中心或是OUTLET，地點有三、四個點評估中，但還是要等投資案確定後才能公佈。

由於購物中心用地需求面積都要超過1.5萬坪，市府後續也會協助行政協調工作，包括土地取得，建案建照等，韓國瑜市長也要求成立專案小組，來協助投資案的推動。

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