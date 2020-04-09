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擴大臨檢加強防疫宣導　白河、新化警分局宣導聚眾場所社交安全距離

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▲白河警分局前往菜市場、夜市等，進行武漢肺炎防疫宣導，加深民眾對防疫的正確觀念。

▲白河警分局前往菜市場、夜市等，進行武漢肺炎防疫宣導，加深民眾對防疫的正確觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北某知名酒店女公關確診新冠肺炎，出現症狀後卻依舊上班，嚴重增加同事、顧客及其他民眾感染風險，中央流行疫情指揮中心9日宣布，為維護民眾健康，全台酒店、舞廳即日起全面停止營業，市長黃偉哲表示贊成，9日率員視察特種營業處所停業情形，白河、新化分局也規劃擴大臨檢加強防疫宣導作為。

▲白河警分局前往菜市場、夜市等，進行武漢肺炎防疫宣導，加深民眾對防疫的正確觀念。

白河警分局運用既有規劃之勤務，於勤務現場放置自製的宣導看板，增加民眾的注意，宣導民眾正確防範新冠肺炎，讓防疫正確觀念深入腦海，守護民眾健康，讓員警勤務發揮最大效益。

▲白河警分局前往菜市場、夜市等，進行武漢肺炎防疫宣導，加深民眾對防疫的正確觀念。

白河警分局除平日於轄內民眾較易聚集的地點，例如：菜市場、夜市等，進行武漢肺炎防疫宣導，加深民眾對防疫的正確觀念，更配合市政府同步於9日晚上擴檢勤務加入查察轄內特種營業處所營業情形，並進行防疫宣導，於勤務現場設置自製的「防疫社交距離」宣導看板：室外距離1公尺、室內距離1.5公尺，讓民眾均能養成自我保護的觀念。

▲白河警分局前往菜市場、夜市等，進行武漢肺炎防疫宣導，加深民眾對防疫的正確觀念。

白河分局長帶領勤務員警，同步視察轄內特種營業處所暫停營業情形，同時進行防疫宣導，提醒民眾保持適當防疫社交距離，避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。白河警分局祈望此次疫情所帶來的衝擊能盡快結束，讓民眾能安心出門、免於疾病恐懼。

▲新化警分局晚上結合新化區公所、新化巡守、義警、民防及志工中隊等公私協力部門組成防疫宣導團，前往新化區民生夜市進行防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局9日晚上結合新化區公所、新化巡守、義警、民防及志工中隊等公私協力部門組成防疫宣導團，前往新化區民生夜市進行防疫措施宣導，宣導人員手持擴音器及宣導標語沿途廣播，提醒民眾保持安全社交距離，也希望攤商及逛街民眾都能戴口罩、勤洗手，落實各項防疫措施，降低感染風險。

▲新化警分局晚上結合新化區公所、新化巡守、義警、民防及志工中隊等公私協力部門組成防疫宣導團，前往新化區民生夜市進行防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局長許芳毅指出，配合中央防疫作業及確保轄內社區防疫安全，新化警防疫宣導團將持續前往人潮易聚集處進行宣導，提醒民眾在人潮密集處應保持安全社交距離並戴上口罩，提升自我防護能力，同時降低造成社區感染的風險。

▲新化警分局晚上結合新化區公所、新化巡守、義警、民防及志工中隊等公私協力部門組成防疫宣導團，前往新化區民生夜市進行防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另員警也將透過警用M-Police小電腦，攔檢盤查民眾是否為居家隔離、檢疫對象，運用科技防杜違反居家檢疫、隔離規定，希望大家都能遵守各項防疫措施與規定。

▲新化警分局晚上結合新化區公所、新化巡守、義警、民防及志工中隊等公私協力部門組成防疫宣導團，前往新化區民生夜市進行防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）
許芳毅分局長再次呼籲民眾，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免造成社區感染，維護國人身體健康，請遵循中央防疫中心的建議，保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，居家隔離或居家檢疫的民眾切勿趴趴走，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，涉足人潮聚集或易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。

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