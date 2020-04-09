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台南市同一飼主2場火雞場染禽流感　撲殺1375隻加強熱點區防疫

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▲台南市學甲區2場火雞場，發生H5N5高病原性禽流感，共撲殺1375隻火雞運往焚化爐銷燬，農業局動保處已派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒，避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲區2場火雞場，發生H5N5高病原性禽流感，共撲殺1375隻火雞運往焚化爐銷燬，農業局動保處已派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒，避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區同一飼主飼養的2場火雞場，通報場內禽隻異常死亡，9日皆確診H5N5高病原性禽流感，共撲殺1375隻火雞運往焚化爐銷燬，農業局動保處已派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒，避免疫情擴散。

今年台南學甲的火雞場不平靜，畜主確診的2場火雞場與先前3月份發生第2例火雞場案例屬同1個管理者，且3場火雞場皆相距不遠，於撲殺畜主的第1場時，農業局動保處已嚴格要求畜主確實落實生物安全防疫措施，避免感染給其他禽場。但因管理人員未進行嚴密防疫措施，在人車管控及消毒工作未澈底落實，以致於自家其他場的火雞仍感染發病。

市長黃偉哲極為重視此次疫情，指示農業局動保處採取積極防疫措施，動保處已優先針對學甲區及後壁區二個熱點區禽場進行全面查核輔導，要求落實防疫工作及發放消毒藥劑供禽場防疫消毒；更對全市水禽場、火雞場及禽流感案例場加強訪視查核，以防止疫情發生。

▲台南市學甲區2場火雞場，發生H5N5高病原性禽流感，共撲殺1375隻火雞運往焚化爐銷燬，農業局動保處已派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒，避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處亦持續派遣消毒車至2個熱點區進行家禽場環境及周邊區域消毒，降低環境中病毒量，避免疫情傳播；並請國內禽病專家學者進行案例場流行病學調查，釐清禽場感染來源及風險因子，找出病毒入侵管道，積極防堵疫情再發生。

同一飼主飼養的所有家禽在間隔數周即再發生疫情，農業局長謝耀清提醒業者同時管理數棟或數場禽場時，除應做好禽場人車管制及消毒工作外，業者在進入不同棟舍時應更換工作鞋及踩踏消毒水，確實落實生物安全防疫工作，以防範其他場或外在病毒藉由機械性攜帶至禽舍，謹慎落實人車管制及消毒，降低環境中潛存的病毒量，才能讓家禽不曝露於禽流感病毒之感染風險。

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