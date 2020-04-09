配合中央「酒店、舞廳停業」防疫政策　黃偉哲晚間率警稽查

記者林悅／台南報導

為持續防堵新冠肺炎COVID-19於人潮聚集處所擴散造成群聚感染，中央流行疫情指揮中心發布全國酒店和舞廳全面停止營業指示，台南市長黃偉哲9日晚上8時率市府經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組及安平區長賴青足，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局等各相關局處稽查小組，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市警四分局9日接獲市警局長周幼偉指示後，隨即規劃晚間稽查勤務，針對轄內著名舞廳、酒店逐一查察，在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業，配合狀況良好。

台南市長黃偉哲9日晚上8時許，親自率隊前往台南市安平區中華西路、民權路口台南大舞廳、古都舞廳…等特種營業場所稽查，發現業者均配合政府防疫政策進行停業，並在大門口貼上公告，說明「配合政府防疫政策暫停營業」。

市長黃偉哲表示，現在已傳出特種場所的女公關確診，可能接觸過許多客人，中央流行疫情指揮中心發布全國酒店和舞廳全面停止營業指示，所以特率市府相關局處進行聯合稽查酒店和舞廳等場所是否停止營業。市府稽查先針對登記有案合法業場進行稽查，也會對非法業者稽查，並依營利事業登記等相關法令及制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法等進行查處。

黃偉哲說，KTV目前並未列入停業場所，台南市對KTV將強化防疫措施，並採實名制，保障民眾、業者及其員工安全，不過KTV的麥克風是防疫隱憂，如果共用可能會有傳染的風險，如何做到安全，將進一步研究。

黃偉哲市長進一步呼籲，至於其他未列入停止營業的其他特種行業，需要加強防疫，需要有一些相對應的措施，包括保持社交距離以及實名制消費，以確保將來發生問題時可以溯源，讓防疫工作不要出現破口，也不要出現漏洞，防疫才能守得住。

▲台南大舞廳陳姓業者指出，配合政府防疫政策停業，店內約有20名員工，將放無薪假，另店內的舞小姐也全停止服務。

據台南大舞廳陳姓業者指出，配合政府防疫政策停業，店內約有20名員工，將放無薪假，另店內的舞小姐也全停止服務，而該店每月將有40萬元的租金營運支出損失，但為了防疫，業者只能配合，一切要等復業再說。

另為避免防疫出現破口，四分局於聯合稽查結束後，接續針對轄區內消費性娛樂場所執行擴大臨檢暨居家檢度查察，除加強轄內PUB、KTV等公眾出入場所守望，以M-Police行動電腦盤查過濾進入場所之人員，並視治安狀況及店家自主管理情形，由警力進入抽檢清查。

▲在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業，配合狀況良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閲表示，在黃偉哲市長及警政署指示下，四分局將依警察局規劃全力配合臨檢、稽查工作，倘遇不願歇業的店家，將先行勸說，若業者拒不配合，將協助主管機關經發局執法開罰，同時籲請市民在國內防疫關鍵時刻，應儘量避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。

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