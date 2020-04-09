　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

配合中央「酒店、舞廳停業」防疫政策　黃偉哲晚間率警稽查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

為持續防堵新冠肺炎COVID-19於人潮聚集處所擴散造成群聚感染，中央流行疫情指揮中心發布全國酒店和舞廳全面停止營業指示，台南市長黃偉哲9日晚上8時率市府經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組及安平區長賴青足，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局等各相關局處稽查小組，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局等各相關局處稽查小組，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局等各相關局處稽查小組，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市警四分局9日接獲市警局長周幼偉指示後，隨即規劃晚間稽查勤務，針對轄內著名舞廳、酒店逐一查察，在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業，配合狀況良好。

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局等各相關局處稽查小組，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市長黃偉哲9日晚上8時許，親自率隊前往台南市安平區中華西路、民權路口台南大舞廳、古都舞廳…等特種營業場所稽查，發現業者均配合政府防疫政策進行停業，並在大門口貼上公告，說明「配合政府防疫政策暫停營業」。

市長黃偉哲表示，現在已傳出特種場所的女公關確診，可能接觸過許多客人，中央流行疫情指揮中心發布全國酒店和舞廳全面停止營業指示，所以特率市府相關局處進行聯合稽查酒店和舞廳等場所是否停止營業。市府稽查先針對登記有案合法業場進行稽查，也會對非法業者稽查，並依營利事業登記等相關法令及制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法等進行查處。

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局等各相關局處稽查小組，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲說，KTV目前並未列入停業場所，台南市對KTV將強化防疫措施，並採實名制，保障民眾、業者及其員工安全，不過KTV的麥克風是防疫隱憂，如果共用可能會有傳染的風險，如何做到安全，將進一步研究。

黃偉哲市長進一步呼籲，至於其他未列入停止營業的其他特種行業，需要加強防疫，需要有一些相對應的措施，包括保持社交距離以及實名制消費，以確保將來發生問題時可以溯源，讓防疫工作不要出現破口，也不要出現漏洞，防疫才能守得住。

▲台南市長黃偉哲晚上率警察局等各相關局處稽查小組，共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，以期有效降低社區群聚感染風險。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南大舞廳陳姓業者指出，配合政府防疫政策停業，店內約有20名員工，將放無薪假，另店內的舞小姐也全停止服務。

據台南大舞廳陳姓業者指出，配合政府防疫政策停業，店內約有20名員工，將放無薪假，另店內的舞小姐也全停止服務，而該店每月將有40萬元的租金營運支出損失，但為了防疫，業者只能配合，一切要等復業再說。

▲在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業，配合狀況良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業，配合狀況良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為避免防疫出現破口，四分局於聯合稽查結束後，接續針對轄區內消費性娛樂場所執行擴大臨檢暨居家檢度查察，除加強轄內PUB、KTV等公眾出入場所守望，以M-Police行動電腦盤查過濾進入場所之人員，並視治安狀況及店家自主管理情形，由警力進入抽檢清查。

▲在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業，配合狀況良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業，配合狀況良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閲表示，在黃偉哲市長及警政署指示下，四分局將依警察局規劃全力配合臨檢、稽查工作，倘遇不願歇業的店家，將先行勸說，若業者拒不配合，將協助主管機關經發局執法開罰，同時籲請市民在國內防疫關鍵時刻，應儘量避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
譚德塞開罵台灣！　陸外交部回應了
花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃偉哲率隊視察KTV　要求落實實名制政策及加強宣導社交安全距離

配合中央「酒店、舞廳停業」防疫政策　黃偉哲晚間率警稽查

翻拍台灣神劇找同業合作…華視稱合約「誤植」終止授權！大陸公司提告勝訴

酒店女公關收置隔離病房　網驚爆：她確診前被客人「帶出場」

持西瓜刀當街砍殺19歲男臟器外露險送命　桃園2男殺人未遂起訴

涉詐領私菸檢舉獎金近250萬　前海巡署台南查緝隊中校分隊長羈押禁見

國小女師控同業霸凌搶床位　北教大研習營「5個人拉椅子來圍著我」

獨／酒「館」和酒店差一字免停業　公然反時中：歡迎大班幹部帶客入場享高抽成

無照整脊師騙過夫妻猥褻少女…再恐嚇「會得癌症」性侵妙齡女辯：她們都同意

批市府像土匪！夾娃娃機充滿18禁挨罰2萬　業者怒：「我愛可樂杯」不行嗎？

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖像...老顧客：就是我

黃偉哲率隊視察KTV　要求落實實名制政策及加強宣導社交安全距離

配合中央「酒店、舞廳停業」防疫政策　黃偉哲晚間率警稽查

翻拍台灣神劇找同業合作…華視稱合約「誤植」終止授權！大陸公司提告勝訴

酒店女公關收置隔離病房　網驚爆：她確診前被客人「帶出場」

持西瓜刀當街砍殺19歲男臟器外露險送命　桃園2男殺人未遂起訴

涉詐領私菸檢舉獎金近250萬　前海巡署台南查緝隊中校分隊長羈押禁見

國小女師控同業霸凌搶床位　北教大研習營「5個人拉椅子來圍著我」

獨／酒「館」和酒店差一字免停業　公然反時中：歡迎大班幹部帶客入場享高抽成

無照整脊師騙過夫妻猥褻少女…再恐嚇「會得癌症」性侵妙齡女辯：她們都同意

批市府像土匪！夾娃娃機充滿18禁挨罰2萬　業者怒：「我愛可樂杯」不行嗎？

力挺譚德塞！陸外交部開罵：台灣當局上竄下跳「炒作參加WHO」

美國沈睡6萬年的海底古森林重現　新菌種有望新藥開發

台東晚間突然巨響「房屋都在震」！中科院曾發預告…原因曝光了

快訊／傳遼寧艦晚間通過台灣海峽　國防部回應：假訊息

SBL／劉嘉發不滿賽森「刷數據」　本土都悶到不會打球

OFF DUTY攜手墨鏡品牌大玩創意　眼鏡布口袋、視力檢查表貼心又可愛

「醫生誓詞」喚譚德塞良心　賴清德：請接納台灣成為國際防疫的夥伴

《大逃出3》白臉挖眼女「黑暗中死盯」　燈亮蹦出壯漢全叫瘋！

律師「告習近平」求償300兆！家鄉103人確診亡　他痛訴：病毒源自中國

88歲老婦自己唱生日快樂歌　她抱怨：沒人要來看我

女雙載飛趴對向車道「腦漿迸出」 肇事駕駛：我盡力了...閃不過

社會熱門新聞

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

快訊／愛爾蘭男3/17越南入境台灣！陳屍台北市農園旁

快訊／羅東工地發現屍塊！檢警調查中

「今晚不用來了」酒店小姐補睡中驚醒...轉戰飯局妹

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝…不繳百萬罰金GG了

快訊／秦偉性侵2女　最高法院判刑8年定讞

影／新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

快訊／機車撞聯結車！鐵條「強插」腦顱慘死

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀開腹25cm「直見肝臟」

更多熱門

相關新聞

黃偉哲率隊視察KTV

黃偉哲率隊視察KTV

因應新冠肺炎COVID-19疫情發展，台南市長黃偉哲9日晚間即率市政府經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組共同視察中西區知名KTV視廳歌唱處所防疫措施，要求業者落實執行消費者「實名制」登記，並宣導保持社交安全距離。

酒店妹確診　同事：她跟客人出場

酒店妹確診　同事：她跟客人出場

酒店女公關收置病房　確診前曾與客人出場

酒店女公關收置病房　確診前曾與客人出場

酒店禁令開始！業者開啟第2招：還能找妹子喔

酒店禁令開始！業者開啟第2招：還能找妹子喔

獨／酒「館」和酒店差一字　免停業公然反時中

獨／酒「館」和酒店差一字　免停業公然反時中

關鍵字：

酒店舞廳停業防疫黃偉哲聯合稽查

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

《梨泰院》LOGO抄襲韓網友傻爆眼

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面