快訊／「刀架陳時中脖子上」超狂陸生發死亡威脅　刑事局約談PO文大學生到案

▲陸生嗆「刀架陳時中脖子上」刑事局6日下午證實約談PO文者到案說明。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

記者張君豪／台北報導

刑事局最新消息！日前轉貼陸生在社群軟體巴哈姆特轉貼「刀架在陳時中脖子上」、「台灣留倒不留人」、「希望中招（得肺炎）的詮釋台獨」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」等恐嚇危害衛福部長陳時中人身安全言論，刑事局證實6日下午先約談轉貼者到案說明。

▲陸生嗆「刀架陳時中脖子上」刑事局6日下午證實約談PO文者到案說明。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

刑事局指出：經本局偵查第九大隊追查後，發現巴哈姆特轉貼文者ARKTW，真實身分為許姓男子（職業學生、22歲），目前警方已經約談許男到台中市政府警局到案製作筆錄中。

警方初詢許姓大學生，他到案表示，他僅是轉載Dcard文章，相關內容非他所原創，他根本不認識微信群組內的任何陸生。刑事局偵九大隊表示，會對許姓大學生所交代的資訊來源繼續清查，並持續約詢相關人士溯源偵辦。

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