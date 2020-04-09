台中、新北發放津貼慰勞一線防疫人員　台南藍軍問：台南防疫人員呢？

▲台南市議會國民黨團書記長王家貞呼市府，比照台中、新北市長直接動用預備金發放津貼，實質慰勞台南市第一線防疫人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫發燒，台南市議會國民黨團書記長王家貞指出，台中、新北市長都直接動用預備金發放津貼，實質慰勞第一線防疫人員，那台南市防疫人員呢？應實質補助津貼。

王家貞說，最辛苦的除了醫護人員，就是第一線的民政系統、里幹事、警消系統、衛生系統的人員，尤其里幹事身兼打雜工和受氣包角色。黃偉哲市長在3月20日媒體報導說要在台南市幾百個里當中鼓勵100個里，每里2.5萬元的旅遊預算帶里民出遊？王家貞表示，黃市長要拼經濟的心大家相同，可是現階段防疫仍然不可鬆懈，公部門不適合帶頭群聚出遊，而又如何選定這100個里也會有聲音，

黨團建議直接發放津貼給防疫的辛苦基層人員，是合乎此時此刻的最好做法！

書記長王家貞指出，截至目前為止，國內3百多起境外移入病例，50幾起本土病例，其中多起找不到感染源，蔡英文政府在清明連假期間未能防範於先，造成事後許多恐慌及要補破網的「旅遊之亂」，關鍵點應該是中央防疫中心仍然該擔憂群聚問題，並且事先提醒鄉親！可見防疫仍然要全心全意，黃偉哲市長先給第一線民政、警消、公衛系統的基層人員實質補貼會提升士氣，更增加防疫信心！

王家貞表示，要獎勵防疫人員，直接發津貼是最口惠又實惠，又能讓防疫人員感受公部門心意的作法，因為第一線的行政系統、警消系統、衛生系統人員真的辛苦，尤其里幹事，每天必須電話關懷居家隔離檢疫者，又要肩負外送任務，隔離檢疫偷跑時又要尋人，更是受氣包，有國外留學生回國，仍持續線上上課，但因為時差，檢疫者是晚上上課白天睡覺，白天根本不接里幹事或里長的電話，等到里幹事敲門尋人，發現是時差惹的禍，但此時，里幹事已慘遭檢疫者的怒火波及。

書記長王家貞指出，第一線人員的辛勞不是坐冷氣房長官可以想像的，所以，新北市長侯友宜直接發津貼感謝警消和里幹事辛勞，台中市長盧秀燕也動用預備金發津貼感謝400位里幹事，黨團贊成黃偉哲市長獎勵第一線的防疫人員，但是建議做實事，把要獎勵防疫最優前100名里長和里幹事，每名2.5萬元到台南世界之最旅遊250萬元的經費，迅速有效率的直接發放給第一線的民政系統、里幹事、警消系統和衛生系統的人員做為津貼。要振興經濟鼓勵觀光旅遊則是未來重大市政議題，請市府再來好好規劃，市議會一定樂意配合！

市府指出，針對新冠肺炎區公所防疫人員津貼已簽奉市長核准，以市預算發給區公所第一線防疫人員假日關懷津貼每小時200元及區公所人員加班費支應之，並從接獲第1例疫情開始起算，以確實嘉勉基層人員之辛勞。與此同時，台南市不只在防疫上超前部署，慰勞也不落人後，於3月2日起，即將當季各式盛產水果，分享給第一線的防疫人員及里幹事以表謝忱，藉以肯定防疫人員辛勞。

另，有關「配合嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫政策獎勵經費」係於疫情緩和後，針對防疫有功里辦公處（如積極協助居家檢疫工作者、協助資助或發放防疫物資者、配合環境衛生整理者與其他提供有助於防疫工作者）給予一案25000元，共計100案之獎勵津貼。該獎勵政策絕非帶頭群聚，而是為配合中央政策，鼓勵各區里於防疫期間積極協助推動防疫，特予訂定。且亦希於防疫之餘，亦能照顧相關觀光從業人員之生計，以達一舉數得之成效。

市府強調，時值關鍵時刻，區公所、警察、衛生、清潔隊等各單位第一線同仁的工作量大幅增加，各項防疫政策持續推動中，如室外保持1.5公尺，室內保持1公尺社交距離與避免辦理戶外500人以上的群聚活動等均持續進行中。希望大家能共體時艱，共同為防疫工作盡一份心力，藉以防堵疫情繼續蔓延。

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