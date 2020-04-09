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玉山銀行送簽名支持卡片　向郭綜合醫護防疫人員們致敬

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▲玉山銀行台南分行經理莊志偉，帶著「全民防疫、台灣加油」簽名巨型卡到郭綜合醫院，向醫師、護理師及第一線人員致敬，由副院長黃太謙代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲玉山銀行台南分行經理莊志偉，帶著「全民防疫、台灣加油」簽名巨型卡到郭綜合醫院，向醫師、護理師及第一線人員致敬，由副院長黃太謙代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每個人從出生到臨終，生病到遇天災地變，從以往的921地震、八八水災土石流、SARS、八仙塵爆，到如今的新冠肺炎疫情，醫護人員常是最接近病友的人員，他們全力抗疫為大家全力奉獻及付出更是辛苦，玉山銀行人員到郭綜合醫院送上他們全力支持、溫情鼓勵及感謝的卡片，誓為醫護人員最堅實的後盾。

玉山銀行台南分行經理莊志偉，帶著員工們精心製作有無比愛心的「全民防疫、台灣加油」簽名巨型卡到郭綜合醫院，向醫師、護理師及第一線人員致敬，由副院長黃太謙代表接受。

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▲玉山銀行台南分行經理莊志偉，帶著「全民防疫、台灣加油」簽名巨型卡到郭綜合醫院，向醫師、護理師及第一線人員致敬，由副院長黃太謙代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃太謙副院長強調，銀行人員對辛苦醫護人員以行動支持，成為他們更加努力的動力，他代表院長郭宗正表示最誠摯的謝意。在旁陪同的行政副院長許豪斌馬上拍下精美又頗具創意的大卡片，在院內網路上傳，讓全體員工感受到玉山銀行送來的溫暖及鼓勵。

醫護人員是與每個人的重要階段環環相扣，陪伴每個人的左右，自出生、年老、疾病到安寧，常都有醫護人員的陪伴，而每個人的病護故事都是獨特的。玉山銀行台南分行從業人員很敬佩的表示，回想每一次發生災難時，面對未知恐懼情況下，醫護人員沒有任何主張的站上第一線；而這次防疫的第一線，即與病人一起度過艱難的日子，除了任勞任怨，還必須冒著染疫的極大風險，扛起重責大任，守護著台灣的健康，成了病友的希望之光。

玉山銀行員工們認為，在這場嚴峻的考驗及疫病的磨難中，就是包括郭綜合醫院在內的各醫護及第一線防疫人員，挺身在他們身前為大家遮風擋雨，讓員工們非常感謝，並強調醫護及防疫人員是守護他們的英雄，希望大家都能健康、平安。

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