「哥哥說遊戲中跳下去…」小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲女童：感覺不會死

▲當時家長正在攤位賣米線，接到消息趕回家，才知兩名小孩牽手跳樓。（圖／翻攝《都市現場》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸河北省邯鄲市一對小兄妹從家中四樓樓頂跳下，兩人全身多處骨折，哥哥面部塌陷、眼睛保不住。由於兄妹倆沉迷《迷你世界》、《和平精英》兩款手遊，沒想到9歲妹妹醒來後說，「哥哥告訴她遊戲中從樓上跳下不會摔傷，便拉著她的手從樓上跳下。」專家提醒，孩子的認知能力和生活經驗有限，確實存在對危險行為進行模仿的可能。

《新京報》報導，孩子母親傅女士介紹，自己家住邯鄲市魏縣回隆鎮西街村一棟四層樓的三層；3月22日，她和丈夫像往常一樣在離家幾十公尺遠的攤位賣米線，兩個孩子在家中每天上午上3小時線上課程，下午寫作業。

傅女士說，當天下午2時多，一個親戚突然喊他們快點回去，說孩子們受傷了，「當時孩子都已經昏迷了，我們趕緊把他們送到醫院救治。」她提供的病歷顯示，經診斷，11歲兒子航航（化名）腦部出血、腦水腫、右眼視網膜震盪視神經受損、鼻骨骨折、肺部挫傷、肋骨骨折、雙腿骨折、跟骨骨折；9歲女兒晶晶（化名）雙側骨股骨折、骨盆骨折、下頜骨骨折、腦挫裂傷、蛛網膜下腔出血。

▲▼小兄妹跳樓導致全身多處骨折。（圖／翻攝《都市現場》）



傅女士稱，目前晶晶意識較為清醒，「醫生說航航腦出血的狀況已得到控制，腦水腫正處於15天危險期中。兩個孩子後期需要多次手術才能完全康復，醫療費預計還需要（人民幣）30多萬元（約新台幣130萬元）。」

傅女士從醒來的女兒口中得知，當天下午，女兒跟著哥哥從樓梯來到四樓頂，之後牽手跳下。她稱，女兒告訴他們，因哥哥說遊戲中從樓上跳下來不會摔傷，之後便拉著她的手從4樓樓頂跳了下來。晶晶在接受河南都市頻道採訪時表示，「我自己感覺（不會死），我和哥哥玩遊戲《迷你世界》，玩了6、7天了。」

▼小兄妹沉迷《迷你世界》、《和平精英》兩款遊戲。（圖／翻攝《都市現場》）

「他們可能也相信從樓上跳下來沒事。」傅女士告訴記者，最近為了孩子方便上線上課程，她和丈夫給兄妹倆留下兩支手機在家，夫妻倆由於忙於生意，近期並沒有對孩子玩手機遊戲進行管控，「孩子可能就是受到遊戲誤導，才從樓上跳下。但具體是因哪些遊戲情節誤導跳樓，我們還不清楚。」

此外，傅女士表示，航航和晶晶最近經常在玩《迷你世界》、《和平精英》兩款遊戲，以及其他的一些遊戲。專家表示，孩子的認知能力和生活經驗有限，確實存在對危險行為進行模仿的可能，學校、老師、家長和社會都要加強對孩子生活常識、安全常識、健康常識的教育，限制孩子對電子產品的使用；此外，建議政府主導建立統一的未成年人遊戲平台，解決遊戲實名認證和時間控制問題。

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