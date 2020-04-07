註冊會員賺外匯！她太忙沒回Line...顧問氣噗噗嗆告「去查啥罪」　網全笑爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友前陣子在網上看到有個賺外匯的方式，於是加Line進一步詢問，並註冊會員，起初她有一搭沒一搭和對方聊，後來因工作忙碌忘記回覆；沒想到，自稱顧問的人不僅狂催促儲值，看她沒理會甚至嗆提告。

女網友在爆怨公社發文表示，「前些日子在臉書看到一個賺外匯的方式，後來加賴聊天，對方說先幫我註冊為會員，然後就問我什麼時候可以儲值，那時候我也忙，所以沒辦法常常回他，有空檔就回一兩句，並告知周末（上上周）給他答案，之後就忙到沒回。」

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怎料，對方多次詢問未果後，突然在3月31日那天，傳訊息說「這邊已經幫您辦理完成，您若始終不願回覆我的訊息，我這邊會將您的資料以及對話紀錄，往上向團隊律師呈報，謝謝。」而後於4月3日又再放話，「已準備提告。」

一席話讓原po傻眼，忍不住問「請問是要提告什麼啊？」而對方一副有備而來的模樣，回道「可以查看看放鳥會有什麼罪！」

▲詐騙集團套路。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文一出，掀起熱烈回響，超過1.3萬人按讚狂笑，紛紛留言直呼「放屁比較快啦」、「請他律師團先查查看恐嚇是什麼罪」、「詐騙集團」、「唬爛不打草稿，跟他說為了方便你提告，警察局集合」、「沒騙到妳的錢，他可能被上頭酸，所以生氣氣了」、「我只知道露鳥不行XDD，妳應該回他：你知道詐騙跟放鳥，哪一個罪比較重嗎」、「詐騙智商再創新高」。

另外，頭貼本尊更在臉書怒發文，表示自己的照片被盜圖超多次了，「突然FB一堆人來留言，原本懶得管，還是來澄清一下好了。我是做投資沒錯，但是不在台灣都在國外，然後他跟你們說了什麼我就不知道了，所以不要問我他說那些話的意思......。」