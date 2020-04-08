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詐騙集團來電喊：我是爸啊！　最後竟哽咽道歉…她流下眼淚：多希望是真的

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▲▼哭泣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲掛了詐騙集團的電話，思念父親的花花也哭了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子日前午休接到電話，一名男子說「妹妹啊，我是爸啊！」女子當場愣住，想起已經離世2年的父親，思念之情湧上心頭，明知是假電話，她仍含淚關心「爸你在那邊還好嗎…你知道恩恩過世了嗎？牠有沒有在你那邊呢？還有不舒服嗎？」讓詐騙集團不知所措，最後哽咽說「對不起…對不起…」

●先說，詐騙的人都去吃屎吧

請繼續往下閱讀...

花花（化名）在臉書發文提到，工作午休時接到了電話，「喂～」聲音是帶有中國口音的中年男子，女子當下還在想，「武漢肺炎的情況下還在詐騙，好勤勉啊」接著對方又說「妹妹啊，我是爸啊」平時會跟詐騙集團你一言我一語的花花當場當機！

等回過神來才問，「蛤..........爸你在那邊還好嗎…」，對方回，「唉…最近都過得不太好，我最近帳戶被盜用，說是要先付款，就能拿回來，妹妹啊，你能不能幫爸先付錢，不然我在這邊沒錢用啊」花花接著說，「你在那邊有沒有穿暖一點？有沒有好好吃飯？身體還健康嗎？還有不舒服嗎？」

對方希望轉回話題說，「我很好呢，最近身體也舒服多，謝謝你啊女兒，你等等記得…」花花馬上插話說，「你知道恩恩過世了嗎？牠有沒有在你那邊呢？」對方可能覺得不對勁，開始不敢說話，花花接著說，「你什麼時候可以回家？我們搬家了喔，你要記得過來看看我們新家」、「媽媽一直很想你，很怕你在那邊過不好。」、「媽媽前陣子幫你燒的衣服有收到嗎？你要穿暖一點啊！」

詐騙集團深感內疚地說，「…………對不起…對不起………」並掛了電話，花花也開始掉淚，事後回顧整起過程，在臉書PO文說，「對方不知道我爸已經走了兩年了，他走後一年，很黏他的狗也走了。前陣子才幫他燒了一波衣服，好傷心噢。如果你是真的該有多好。真的很希望這通是我爸打的。真的想知道你好不好。」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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