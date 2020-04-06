妙齡女臉書賣口罩「只收錢不出貨」　百人驚覺上當已被騙逾50萬

▲陳姓女子利用網路詐財方式騙得近50萬元，遭到警方拘提到案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市1名陳姓女子，涉嫌在網路平台PO文販賣口罩，等網友匯款後，陳女就突然消失不見；這樣的手法陸陸續續騙了上百位民眾，不法所得總計超過50萬元；苗栗縣警局刑警大隊等單位6日宣布偵破，將陳女拘提到案，依詐欺罪嫌送辦，苗栗檢方諭知3萬元交保。

苗栗縣警局表示，有民眾在3月時向警方報案，指稱自己在臉書上看到有人在賣口罩，一時不察就相信賣家，並且匯款購買整箱口罩以備不時之需；怎知等了許多天，都遲遲都不見口罩寄來，也聯絡不上陳女，這時才驚覺受騙，趕緊向警方報案；苗栗警方經報請苗栗地檢署指揮偵辦，並會同刑事警察局中部打擊犯罪中心及台中市政警局霧峰分局共同偵辦，清查匯款資料等，發現被詐諞民眾多達上百人。

苗栗縣刑大獲報後，積極調閱監視器及分析提款料後，發現1名住在台中的陳女涉有重嫌；警方將她進行拘提、搜索，並將她帶回偵辦，陳女辯稱自己也是受害者，有與廠商訂貨，但對方並未交貨。不過警方還是將陳女拘提到案，依詐欺罪嫌送辦。

苗栗縣警局長翁群能也呼籲民眾，肺炎疫情持續延燒，詐騙集團也相準民眾搶購心態，在各類網路平台假意販賣口罩，亦試圖冒充口罩實名制相關操作流程進行詐騙；提醒民眾遵照下列3要點，以免遭騙：1、口罩實名制「不會」透過電話聯絡；2、口罩實名制「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結；3、「不要」透過社群網站或通訊軟體購買口罩。

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