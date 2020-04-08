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《神鬼交鋒》刮刮樂版！巧手男變造中獎碼　詐遍中南部彩券商

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▲台南市警五分局查獲涉嫌變造刮刮樂彩券行騙的夏姓男子及詐案工具、彩券等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局查獲涉嫌變造刮刮樂彩券行騙的夏姓男子及詐案工具、彩券等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名夏姓男子，僅憑1支筆刀、木刮棒、白膠及1雙巧手，有如電影《神鬼交鋒》情節般，變造刮刮樂中獎彩券詐騙，由於製工精巧肉眼難辨，許多中、南部店家受騙上當，台南市警五分局經調閱監視影像全力追查，查出夏嫌涉案，而循線前往高雄將夏嫌緝獲，全案依詐欺、偽造有價證券罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。

▲台南市警五分局查獲涉嫌變造刮刮樂彩券行騙的夏姓男子及詐案工具、彩券等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，3月19日接獲轄內1家彩卷行店家報案稱，遭1名不詳之男子持變造之台灣公益彩券公司「超級777」刮刮樂彩券，並向該店家表示該彩券中獎新台幣7萬元欲兌現，因店家現金不足，該男子即稱可兌換等值之刮刮樂彩券，店家不疑有他，交付各類型刮刮樂共約150張予對方，等店家持該變造之彩券向銀行兌獎時，發現無法兌現，才驚覺遭詐騙，訴請五分局偵辦。

五分局接獲店家報案後，即由偵查隊成立專案小組據以偵辦，案經數日調閱監視器影像，並對多家彩券行實施查訪，循線查知家住高雄市苓雅區之近50歲夏姓男子涉嫌重大，待證據蒐集齊全後，向台南地院聲請搜索票獲准，並於4月7日執行搜索，當場查獲夏嫌，並起出刮刮樂彩券1批、變造彩券工具（筆刀、白膠等物）。

▲台南市警五分局查獲涉嫌變造刮刮樂彩券行騙的夏姓男子及詐案工具、彩券等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，夏嫌因生意失敗而失業，想像電影《神鬼交鋒》一般，靠偽造證券詐騙獲利，他搜尋偽造技術影片及資訊，自學發展出一套變造刮刮樂的技術。經警方調查，夏嫌之做案手法係先蒐集未中獎的刮刮樂彩券，再刮除刮刮樂上之銀漆，再使用筆刀拼湊變造中獎金額、英文字母及彩券下方序號，又持變造後之卡片尋找廟宇、夜市等無機器比對之刮刮樂攤商下手行騙；另查夏嫌於台南、台中、彰化及高雄等地區，亦以相同手法涉有多起該類案件，除詐欺、偽造有價證券罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。

▲台南市警五分局查獲涉嫌變造刮刮樂彩券行騙的夏姓男子及詐案工具、彩券等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局指出，夏男偽造技術雖能騙過肉眼，可騙不過機器，台彩店家的機台，只要掃描刮刮樂上的QR碼，假彩券馬上現形，因此夏男只能在全國各地的夜市、菜市場尋找跑單幫、沒有兌獎機台的刮刮樂攤商下手。警方呼籲彩券行店家，如遇有上記情事之可疑人士，請善加利用刮刮樂上之QR code並使用檢驗設備確認彩券是否遭變造或通知警方到場協助，以避免受害。另亦請受害店家向警方指證。

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