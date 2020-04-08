人類大停工無用？　歐洲太空總署：北極臭氧層「史上最大洞」

▲ESA影像顯示，北極臭氧層破洞異常擴大。（圖／翻攝自European Space Agency YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

受到從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）影響，中國與歐美多個國家陸續實施封城，並造成了人類史上最大的停工潮，雖然日前從太空中拍攝的影響顯示，地球的空氣汙染明顯減少，但是歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）卻指出，在過去一個月，北極上空臭氧層的破洞卻異常擴大。

根據科學網站Sciencealert報導，ESA的科學家原本預期這個洞在本月會逐漸縮小，但是這項更新的消息讓人對地球環境的健康感到不安。

ESA還指出，儘管北極的臭氧層破洞異常的大，但是廣為人知的南極臭氧層破洞卻正在縮小，儘管已經縮小了但這個破洞還是有2500萬平方公里，新的北極破洞還不到100萬平方公里。

ESA認為，目前還不清楚未來幾年會發生什麼，儘管臭氧層破洞的增加與極端氣候有關，但是現在就斷言如果氣候變遷的現象不受抑制，將造成北極臭氧層的持續惡化，還言之過早。

Sciencealert結論指出，「但我們確實知道，臭氧消耗在地球上引發極端氣候，這意味著臭氧增加，可能對未來產生深遠影響」。

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