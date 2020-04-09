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川普嗆聲削減預算！　WHO回應：全球大流行期間「現在不是時候」

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▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普揚言凍結資金，WHO回應了 。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）造成全球大流行，讓美國總統川普對於世界衛生組織（WHO）感到強烈不滿，甚至放話凍結美國提供給WHO的資金。WHO則回應川普表示，正值全球大流行期間，現在不是時候。

據路透社報導，WHO歐洲區主任克魯格博士（Dr Hans Kluge）在一次虛擬會議上表示，「我們仍處於嚴重大流行的階段，因此現在不是削減資金的時候。」

根據美國媒體CNBC報導，川普日前揚言要凍結WHO的資金，因為WHO搞砸了造成新冠肺炎病毒的大流行，而且WHO收了美國許多資金，卻非常以中國為中心。

川普在每日會報中表示，他們說他們承受了很大的壓力，因為他們不希望關閉邊界，認為這個決定是錯的，「但我會說，他們各方面都是錯的」。

目前還不確定美國將用什麼方法凍結提供給WHO的資金，因為國會已經通過本財政年度提供給WHO的1.22億美元撥款，而川普在2021財政年度，僅提議5800萬美元的撥款，但國會不太可能通過這麼大幅度的削減，尤其還是在大流行期間。

川普還批評WHO在疫情初期的反應，新冠肺炎2019年底在中國武漢爆發，卻到2020年的3月11日才宣布全球大流行，「看看，他們一步一步進行，他們說沒什麼大不了的，沒有大問題，然而當我最終決定關閉邊界時，說我犯了一個錯誤，但事實證明這是正確的」。

加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德(Bruce Aylward)，反駁川普的批評。（圖／達志影像／美聯社）

WHO助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）博士也反駁川普的批評，在疫情爆發的早期階段，充分利用一切可能的機會，與中國人一起了解疫情，這一點絕對至關重要。

艾沃德說，「這是我們與其他受到重創的國家，例如西班牙所做的事情，與中國所做的一切無關」。

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