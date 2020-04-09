又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　消失24hrs↑執行署下重招了

▲一名泰國籍女子在3/18入境後居家檢疫落跑。（示意圖／記者陳弘修攝）

記者許凱彰／台北報導

一名泰國籍女子3月18日入境台灣後，因為違反居家檢疫的規定，遭政府開出100萬元罰款。行政執行署花蓮分署7日表示，由於泰籍女子「逾期未繳罰款」，加上發現對方打算離境，因此已立即限制其出境，後續將積極尋找女子下落以強制執行。據了解，執行署在限制她出境後還是找不到人，目前已研議是否向法院聲請拘票。

據悉，該名泰籍女子3月18日入境台灣後，疑似填寫錯誤地址、電話等個人通聯資訊，導致相關單位無法追蹤她的檢疫狀況，經通報警方連日協助搜尋後，於3月26日在花蓮火車站找到人，經確認身分後由員警獲送強制安置，衛生局事後也開出100萬元罰單。

▲該名泰女失蹤後在花蓮火車站被找到。（圖／記者翁進忠攝）

該名女子在花蓮火車站被尋獲後，被強制送往桃園市的檢疫所進行檢疫，在4月初檢疫完成並離開檢疫所。但由於該女子100萬元的罰款逾期未繳，行政執行署花蓮分署在7日時表示，由於泰籍女子逾期未繳罰款，加上對方「行蹤不明」、有打算離境，因此7日已經將對方限制出境。

執行署後續積極尋找女子下落，以強制執行，但截至8日晚間都尚未找到該泰女的下落。

對此，行政執行署副署長陳盈錦7日表示，花蓮分署仍持續尋找泰籍女子的下落，同時也著手蒐集女子涉嫌逃匿的事證，必要時也不排除依行政執行法向法院聲請拘票。

▲目前該泰女因罰款逾期未繳，已被限制出境。（圖／記者王兆麟翻攝）

陳盈錦還說到，目前總共有6人因違反居家檢疫、隔離規定各被開罰100萬元，其中林東京已繳清，另外花蓮一名泰國籍女子已被移送執行，另外仍有4件個案，會持續追蹤繳款進度。

5名「百萬戶」中，另外台北分署仍有2案，其中有1人罰款已於6日到期未繳，但目前北市府衛生局尚未移送案件，另1案則還未超過繳款期限。