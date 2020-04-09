　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　消失24hrs↑執行署下重招了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

▲一名泰國籍女子在3/18入境後居家檢疫落跑。（示意圖／記者陳弘修攝）

記者許凱彰／台北報導

一名泰國籍女子3月18日入境台灣後，因為違反居家檢疫的規定，遭政府開出100萬元罰款。行政執行署花蓮分署7日表示，由於泰籍女子「逾期未繳罰款」，加上發現對方打算離境，因此已立即限制其出境，後續將積極尋找女子下落以強制執行。據了解，執行署在限制她出境後還是找不到人，目前已研議是否向法院聲請拘票。

據悉，該名泰籍女子3月18日入境台灣後，疑似填寫錯誤地址、電話等個人通聯資訊，導致相關單位無法追蹤她的檢疫狀況，經通報警方連日協助搜尋後，於3月26日在花蓮火車站找到人，經確認身分後由員警獲送強制安置，衛生局事後也開出100萬元罰單。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲該名泰女失蹤後在花蓮火車站被找到。（圖／記者翁進忠攝）

該名女子在花蓮火車站被尋獲後，被強制送往桃園市的檢疫所進行檢疫，在4月初檢疫完成並離開檢疫所。但由於該女子100萬元的罰款逾期未繳，行政執行署花蓮分署在7日時表示，由於泰籍女子逾期未繳罰款，加上對方「行蹤不明」、有打算離境，因此7日已經將對方限制出境。

執行署後續積極尋找女子下落，以強制執行，但截至8日晚間都尚未找到該泰女的下落。

對此，行政執行署副署長陳盈錦7日表示，花蓮分署仍持續尋找泰籍女子的下落，同時也著手蒐集女子涉嫌逃匿的事證，必要時也不排除依行政執行法向法院聲請拘票。

▲▼花蓮針對人潮眾多的交通場站、景點、營業場所及辦公廳舍噴灑消毒藥劑，全面防疫。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲目前該泰女因罰款逾期未繳，已被限制出境。（圖／記者王兆麟翻攝）

陳盈錦還說到，目前總共有6人因違反居家檢疫、隔離規定各被開罰100萬元，其中林東京已繳清，另外花蓮一名泰國籍女子已被移送執行，另外仍有4件個案，會持續追蹤繳款進度。

5名「百萬戶」中，另外台北分署仍有2案，其中有1人罰款已於6日到期未繳，但目前北市府衛生局尚未移送案件，另1案則還未超過繳款期限。

ET快訊
傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻：很多酒客
感染源不明本土個案累計10起！「這4案還在調查中」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　消失24hrs↑執行署下重招了

台東岩灣技訓所驚傳管理員上吊　現場留3封遺書

交班前消失！台東監獄管理員「水餃工廠」輕生亡…留下3封遺書

快訊／機車碰撞聯結車！鐵條「強插」騎士腦顱　當場慘死

快訊／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

桃園男社群po文「病人進去都出不來」 假訊息開罰5萬元！緩起訴

快訊／北市貴陽街口自小客「四輪朝天」　疑擦撞分隔島後翻覆

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

罷韓二階過關！連署書逾37萬份　韓國瑜恐6月中面對「終局之戰」

氣炸鍋「蒸口罩」差點燒立法院 葉毓蘭糗認：對不起理化老師...

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　消失24hrs↑執行署下重招了

台東岩灣技訓所驚傳管理員上吊　現場留3封遺書

交班前消失！台東監獄管理員「水餃工廠」輕生亡…留下3封遺書

快訊／機車碰撞聯結車！鐵條「強插」騎士腦顱　當場慘死

快訊／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

桃園男社群po文「病人進去都出不來」 假訊息開罰5萬元！緩起訴

快訊／北市貴陽街口自小客「四輪朝天」　疑擦撞分隔島後翻覆

分享彼此的性幻想！8招「比情慾電影更浪漫」的小舉動

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　消失24hrs↑執行署下重招了

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP勿恐慌

在塵世之外荒丘，美藝術家為連綿沙丘留下柔美優雅的模樣

《創造營2020》女生宿舍是「一棟城堡」！　上季男練習生委屈：我們住碉堡…

在澳洲故意「吐口水」散播病毒　最重可處無期徒刑！

粉絲遭男友威脅「外流性愛片」！　男星提「解套方法」…下秒自爆：我也遭遇過

美國允許奇異出售引擎給中國商飛　用於C919客機

川普嗆聲削減預算！　WHO回應：全球大流行期間「現在不是時候」

將發行1兆美元戰爭債券抗疫？　白宮顧問：已討論利率、到期日

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

快訊／機車撞聯結車！鐵條「強插」腦顱慘死

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀開腹25cm「直見肝臟」

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

台東監獄管理員輕生亡…留下3封遺書

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

侵權10億元！楓林網遭查封：還有一口氣

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

中信兄弟啦啦隊辣妹陳波波遭指賣淫

即／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象

更多熱門

相關新聞

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP

中央流行疫情指揮中心8日宣布，台灣新增3例新冠肺炎病例，其中2例境外移入、1例本土感染，目前全台累計379例。接著晚間傳出，上述3例其中1名案例為台北某知名酒店公關，且疑似在出現症狀前後還有去上班；對此，北市副發言人戴于文強調，任何確診案例北市府都會配合中央作業標準，除了協助疫調之外，也會針對接觸者後續之居家隔離進行協助。

故意散播病毒　澳洲可判無期徒刑

故意散播病毒　澳洲可判無期徒刑

川普嗆聲削減預算　WHO回應了

川普嗆聲削減預算　WHO回應了

美將發行戰爭債券　總價1兆美元

美將發行戰爭債券　總價1兆美元

口罩戴到破皮...醫護「貼人工皮」繼續堅守！壓痕照曝光

口罩戴到破皮...醫護「貼人工皮」繼續堅守！壓痕照曝光

關鍵字：

泰女居家檢疫100萬落跑執行署新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

4款新iPhone規格、售價曝光

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

盜版網站gimy.tv偷偷關閉…留下23字消失

丁海寅人氣GG！新戲創最慘收視　砍剩12集

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

感染源不明本土個案再+1　這4案都在調查中

快訊／機車撞聯結車！鐵條「強插」腦顱慘死

骨科名醫被女同事虐殺…剁成丁「肉片片割下」！

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀開腹25cm「直見肝臟」

《梨泰院》LOGO抄襲韓網友傻爆眼

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面