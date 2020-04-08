中華職棒開幕戰11日閉門開打　鄭文燦：應採最高防疫標準

▲中華職棒決定如期4月11日閉門開打，桃園市長鄭文燦先前受訪表示，若閉門開打，應採最高防疫標準。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情影響，中華職棒31年開幕戰確定在4月11日（週六）在桃園國際棒球場開打，中職聯盟確定將以閉門比賽方式進行史上首次開幕戰，對此，桃園市長鄭文燦先前表示希望中職聯盟延期或閉門比賽方式進行，再以線上轉播或電視轉播，若閉門比賽則希望採取最高防疫標準，該有的防疫對策就要做好。

中職聯盟日前宣布職棒31年開幕戰將如期在4月11日舉行開幕戰，較往年開幕戰已延後三週，一軍例行賽賽程時也已正式對外公佈，開幕戰將由去年總冠軍樂天桃猿主場對戰中信兄弟，聯盟也宣布配合防疫，將以閉門比賽方式舉行。

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桃園市長鄭文燦日前曾針對中職開幕戰提出建言指出，中華職棒要好看一定要有球迷、要有熱情，球迷進場才有fu，若4月開打還處在疫情高峰期，最佳方案建議延賽，若採取閉門也建議線上轉播或電視轉播，希望中職好好好考慮外界的期待。

鄭文燦強調，原本市府希望2個方案包括延賽與閉門比賽，但中職採取折衷方案，閉門比賽但開了個小門，也就是開放金卡會員約150位球迷進場看球，也就是可以戴口罩進場看球，他認為比賽要好看除要有球迷外也要有熱情才有fu，最佳方案應該是延賽，若一定要採取閉門比賽，應該要採取最高防疫標準，該有的防疫對策就要做好，採取線上轉播或是電視轉播為主。

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