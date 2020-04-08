女友突約聊天配「杏仁茶」　他慘遭迷昏洗劫怒告...等不到宣判已身亡

▲桃園市方姓女子缺錢花用，以俗稱「強姦藥丸」的FM2摻入杏仁茶給余姓男友喝，再趁機盜取皮夾現金與郵局存款7萬餘元。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市方姓女子因缺錢花用，竟動歪腦筋在余姓男友身上，前年2月邀余男到租屋處聊天，佯稱泡杏仁茶給其品嘗，但卻趁機摻入俗稱「強姦藥丸」的FM2，余男服用後陷入昏迷，方女趁機盜取皮夾現金與郵局提款卡共7萬餘元花用，余醒來後驚覺遭洗劫報警處理；方女一度辯稱不想與男友性交，覺得被當妓女，後來又改口說是余自己誤喝，地院法官審理後依強盜等罪判處余女5年10月，本案還可上訴。

檢警調查，方女於2018年2月12日晚間7時許約余姓男友到中壢區租屋處聊天，方女泡杏仁茶給余男引用，但卻暗中摻入FM2，余喝下後約10分鐘陷入昏迷，方女見余昏睡不醒人事，趁機拿走其皮夾1800元現金，又查出郵局提款卡密碼，隔日凌晨2時許在附近郵局ATM盜領其帳戶內7萬6400元，余男隔日清醒後，驚覺自己被方女洗劫報警提告。

中壢警分局偵查時，方女坦承下藥，辯稱不滿余男只想與她性交，覺得被當妓女，但在桃檢偵訊時又改口說，杏仁茶中摻安眠藥是她自己要喝的，是被余男誤喝，2人為男女朋友關係，至於盜領余郵局存款，則是余在清醒時告訴她提款密碼，她領取的7萬餘元則是男友要給她，準備買手機與門號等費用。

余男則否認指稱，雙方聊天時，方女說要泡杏仁茶給他喝，但喝完他就神智不清且四肢無力，約10分鐘就昏昏欲睡，感覺是吃了安眠藥，案發時在場的黃姓女子也指證，當時去找余發現他在睡覺，後來余起身想上廁所卻跌倒在地，還尿濕褲子，她當時曾問方女為何會這樣？方說有拿2片FM2給余吃，因為打算拿余男的錢與證件去辦手機門號，還請她幫忙將余扶起來，後來覺得害怕就趕快離開。

地院法官認為，方女在檢警偵訊時先承認犯行事後又改口否認，說詞前後矛盾，當時泡杏仁茶摻藥時也非晚間就寢時間，當場還有黃姓女子在場，沒有告知余要避免誤喝，不採信方女之辯詞；後來余男在去年9月間死亡，院方無法再繼續詢問余男相關案情；法院審酌，方女下藥使余男昏睡後搶走財物，犯後坦承犯行後又矢口否認一再狡辯，依強盜罪判方女有期徒刑5年6月，非法由自動付款設備取財罪判刑4月，4月部分得易科罰金，本案還可上訴。

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