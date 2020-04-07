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跟隨政府防疫腳步　桃園善存科技投入醫用口罩生產

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▲桃園善存科技投入醫用口罩生產

▲桃園善存科技捐贈試產時產出的口罩2萬片給桃園市政府。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市桃園區的善存科技公司，今年2月參與政府成立的口罩生產工作小組，即成為台灣第一家異業自行投資口罩生產相關設備的企業。董事長阮登發7日感謝蒞廠訪視的市長鄭文燦，協助該公司完成醫用口罩製造許可證的核發，該公司未來將持續善盡企業社會責任，跟隨政府的防疫腳步，期疫情早日過去。

善存科技也發揮愛心，先報備口罩徵收小組，捐贈以先前購買的原料試產時產出的口罩2萬片給桃園市政府，後續將分配給醫療院所及社福機構運用；鄭文燦肯定善存科技與政府通力合作，期未來8條口罩生產線皆能順利完成配置，協助口罩國家隊繼續推高產能。

▲桃園善存科技投入醫用口罩生產

▲鄭文燦參訪台灣第一家異業自行投資口罩生產相關設備的善存科技。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，善存科技主要生產預錄式光碟片，以及不織布光碟包裝袋，看似與防疫物資無關，但善存科技阮董事長發現生產不織布光碟包裝袋之設備及材料，與醫用口罩類似，決定進一步投資，引進相關設備，並在取得醫療器材許可證後，正式獲得國家徵用，投入生產防疫物資。

善存科技規劃4月增設第二條醫用口罩生產線，平均1條生產線單日可生產10萬片口罩，後續也將增設3D醫用口罩及N95等級醫療口罩生產線，未來8條生產線全數建置完成後，預估每日最高可生產約65萬片醫用口罩，讓國內防疫物資數量更加充足。

鄭市長提到，政府考量目前國內口罩產能有剩餘，進一步捐贈給其他有需要的國家，獲得國際社會極大的迴響及信任，也代表台灣可以照顧自己，也能為世界做出貢獻。

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