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「從國門到家門」　蔡英文視察桃機：感謝前線守住國人健康

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記者蘇晏男／桃園報導

新冠肺炎持續延燒，總統蔡英文7日偕同交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等官員，一同視察桃園國際機場海關防疫措施，並發放嘉勉金給10個前線防疫單位。蔡英文表示，桃園機場是重要國門，謝謝最前線的人員堅守崗位，「讓我們從國門到家門，守住疫情防線、守住國人的健康」，而政府也會藉防疫期間桃機旅客量較少的時候，加速桃園機場軟硬體的維修跟升級。

▲蔡英文率官員視察桃園國際機場。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）

▲蔡英文率官員視察桃園國際機場。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）

蔡英文表示，今天桃園機場的旅客量是她看過最少的一次，「幾乎沒有」，可是機場同仁還是盡心盡力站在崗位上，讓人覺得感佩。從去年的非洲豬瘟，到現在更嚴峻的新冠肺炎挑戰，機場檢疫站跟各單位的最前線人員，堅守岡位、貢獻專業，投入許多心力，在邊境上的防疫措施發揮最大效果，蔡英文說：「各位很辛苦，功勞也很大，我也要代表全體國民，謝謝大家這段時間的努力跟辛苦」。

「各位每一分的用心，都讓社會大眾多一分安心」。蔡英文指出，這次防疫期間，機場的攔截跟居家檢疫兩大防線最重要，也完成包機任務，讓很多個案在機場被攔截，「謝謝機場跟交通部的努力」，而防疫車隊所提供的服務，也大規模降低疫情擴散風險。蔡英文讚揚，從中央到地方，以及整個機場相關單位的同心協力，「讓我們從國門到家門，守住疫情防線、守住國人的健康」。

▲蔡英文率官員視察桃園國際機場。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）

蔡英文表示，桃園機場目前旅客量比SARS時期受到更嚴重的衝擊，航空業跟相關產業面對極大挑戰，包括機場裡面各種營運的商家、企業也受到影響，「政府一定會跟民間克服難關」。蔡還透露，除交通部已經針對大家所面臨的不同困境，提供相應的紓困方案外，也會趁這個期間加速桃園國際機場軟硬體的維修跟升級。

蔡英文強調，對於中小型企業或大型企業，都有各式樣的紓困措施，希望企業在這段期間有政府協助，能持續維持下去，而沒有讓員工面臨失業情況，「這是政府的責任，也是企業辛苦的地方，我們希望這段期間，透過政府協助，大家可以共同度過這次難關」。

最後蔡英文還說，台灣在防疫期間向世界展現實力，更要持續提升實力，我們要一起努力，讓台灣不僅克服危機，繳出成績，也創造未來發展的契機。

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