　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「石門水庫熱氣球嘉年華」今年不辦了！　鄭文燦：疫情考量延至明年辦理

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長鄭文燦7日指出，鑒於疫情仍延燒，「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」決定取消延至明年辦理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦7日指出，鑒於疫情仍延燒，「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」決定取消延至明年辦理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦7日在防疫專案會議上宣布，原定6月費舉辦的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」今年將停辦，由於熱氣球檔期與環境氣候等問題，市府將不會延後舉辦，直接將預算保留到明年再舉辦；觀旅局長楊勝評解釋，參展熱氣球組須在4月提前向歐洲與南美洲國家預訂，考量疫情因素決定今年停辦，9月還有石門活魚節可促進觀光。

鄭文燦表示，受到疫情影響，許多大型活動都取消，包括6月份的「2020桃園石門熱氣球嘉年華」與端午龍舟賽，考慮準備的時間與人潮聚集將湧入數以萬人，所以決定2個活動都取消，等明年疫情結束再擴大辦理，6月的活動現在就要招標，選手準備訓練等，市府提早宣布決定以便於後續準備。

▲桃園市長鄭文燦7日宣布，「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」因疫情影響，市府決定取消延至明年辦理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦7日宣布，「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」因疫情影響，市府決定取消延至明年辦理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，6月份這2項活動不考慮延至下半年，因時間過於緊湊，今年上半年度取消的各項活動，有季節性的會直接取消，經費可申請保留至明年，主辦單位不用再編列預算以減少壓力，各界不必太過惋惜，此外，母親節表揚活動可以延至8月與父親節一同辦理。

觀旅局長楊勝評說，今年6月15日至21日的熱氣球嘉年華，考量熱氣球組在每年4月須向南美與歐洲廠商先預訂，但依目前疫情狀況可能有困難，預計今年將停辦，往年熱氣球活動7月份會拉到台東舉辦，若結束後9月再回桃園氣候已不適合，9月份桃園還有石門活魚節等活動可促進觀光。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►配合中央流行疫情指揮中心指示　桃市34家醫院全面停止探病

►快訊／桃園「居家檢疫男女」雙屍案　疑燒炭自殺陳屍租屋2天

►小三被甩告性侵　「你很會做愛、弄到發炎」簡訊…人夫不起訴

ET快訊
才喊沒問題！幾小時後送進重症監護　「強生佛系防疫」慘釀大爆發
大根調戲Sandy！　吳宗憲親眼看到火大…秒衝上前大吼「放開
曙光！長庚3病人找到「關鍵抗體」　有望抑制新冠病毒入侵人體
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

麥擱卡啊！稻米歉收　西螺鎮農會「黃金米粽」今年停售　

C-Bike將走入歷史！營收千萬卻支出六千萬　由YouBike2.0取代進軍高雄　

南投社區關懷據點、巷弄長照站及長春活力站　停辦到疫情減緩

油氣洩漏勤把關　台南市環保局：安心加油沒煩惱

西螺農會辦高麗菜DIY料理推廣　免費泡菜報名免收費

「石門水庫熱氣球嘉年華」今年不辦了！　鄭文燦：疫情考量延至明年辦理

高山防疫！排雲山莊床位下修為60床　玉山國家公園山屋床位數同步減半

從科技業換跑道　陳建行回屏東老家種「大力蔘牛蒡」

屏東翁騎單車揹釣具頂烈日去釣魚　體力不支路倒…暖警+民眾救援

汽油用盡尷尬「顧路」　東港警找油桶買油助返家

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

麥擱卡啊！稻米歉收　西螺鎮農會「黃金米粽」今年停售　

C-Bike將走入歷史！營收千萬卻支出六千萬　由YouBike2.0取代進軍高雄　

南投社區關懷據點、巷弄長照站及長春活力站　停辦到疫情減緩

油氣洩漏勤把關　台南市環保局：安心加油沒煩惱

西螺農會辦高麗菜DIY料理推廣　免費泡菜報名免收費

「石門水庫熱氣球嘉年華」今年不辦了！　鄭文燦：疫情考量延至明年辦理

高山防疫！排雲山莊床位下修為60床　玉山國家公園山屋床位數同步減半

從科技業換跑道　陳建行回屏東老家種「大力蔘牛蒡」

屏東翁騎單車揹釣具頂烈日去釣魚　體力不支路倒…暖警+民眾救援

汽油用盡尷尬「顧路」　東港警找油桶買油助返家

陳時中遭恐嚇火速查辦！　Dcard發文陸生到案　再揪藏鏡人身分

不想去洗澡！貴妃汪石化裝死…聽媽「加碼3字」詭異狂抖

LIVE／疫情衝擊2月近16萬人失業　政府提出勞工就業解方！

獨／謝祖武約滿離開老東家　自創工作室「太太當老闆」

口罩乾蒸溫度要注意　破壞不織布結構恐有反效果

JHBL／王者明仁放眼第5冠　 「苗縣內戰」大倫有得拚

卜學亮慘遇臉書金錢詐騙！　險「成了笨蛋去匯款」：覺得自己很蠢

英法兩大經濟體拉警報！　德銀示警出現下行風險

台股收盤上漲177點！台積電大漲2.72%　萬點關卡明日再戰

IBM新任CEO：疫情將推動AI和雲端運算需求

地方熱門新聞

百萬打造文創園區　3個月就要停業

即／台鐵莒光號雲林撞擊！小客車1人受困

C-Bike走入歷史！YouBike進軍高雄　

新北4中年人「搭車不戴罩」　警方帶走

法籍旅人單車遊南迴又累又渴　台東警伸援手

吳肇鑫批連假人潮　員工狠打臉

黃偉哲大推將軍蘆筍美味健康

因應連假結束防疫　金門縣準備好了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

議員質詢秀「口罩板」　衛生局長借用

台中5歲童酒測　臉色發白、不斷發抖

嚴守防疫成果！各縣市「彈性上班」一覽

拚防疫！玉山排雲及登山山屋床位數減半

達觀村巨大恐怖雕像　部落長老說...

更多熱門

相關新聞

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

新冠肺炎（COVID-19）全球擴散，嚴重影響各產業的經濟活動，資安服務廠安碁資訊（6690）不受疫情影響，今（7）日公布3月營收7147萬元，月增 34%，年增56.1%；累積今年首季營收1.64億元，較去年同期成長36.2%。

NBA復賽關鍵第一步！評估快篩方式

NBA復賽關鍵第一步！評估快篩方式

發布緊急狀態　日職8球團受衝擊

發布緊急狀態　日職8球團受衝擊

藍委籲先14天領10片口罩再助人

藍委籲先14天領10片口罩再助人

民國「常平倉」曾為美借鏡 盤點歷代官糧儲備機制

民國「常平倉」曾為美借鏡 盤點歷代官糧儲備機制

關鍵字：

新冠肺炎鄭文燦熱氣球嘉年華

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面