「石門水庫熱氣球嘉年華」今年不辦了！　鄭文燦：疫情考量延至明年辦理

▲桃園市長鄭文燦7日指出，鑒於疫情仍延燒，「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」決定取消延至明年辦理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦7日在防疫專案會議上宣布，原定6月費舉辦的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」今年將停辦，由於熱氣球檔期與環境氣候等問題，市府將不會延後舉辦，直接將預算保留到明年再舉辦；觀旅局長楊勝評解釋，參展熱氣球組須在4月提前向歐洲與南美洲國家預訂，考量疫情因素決定今年停辦，9月還有石門活魚節可促進觀光。

鄭文燦表示，受到疫情影響，許多大型活動都取消，包括6月份的「2020桃園石門熱氣球嘉年華」與端午龍舟賽，考慮準備的時間與人潮聚集將湧入數以萬人，所以決定2個活動都取消，等明年疫情結束再擴大辦理，6月的活動現在就要招標，選手準備訓練等，市府提早宣布決定以便於後續準備。

▲桃園市長鄭文燦7日宣布，「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」因疫情影響，市府決定取消延至明年辦理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，6月份這2項活動不考慮延至下半年，因時間過於緊湊，今年上半年度取消的各項活動，有季節性的會直接取消，經費可申請保留至明年，主辦單位不用再編列預算以減少壓力，各界不必太過惋惜，此外，母親節表揚活動可以延至8月與父親節一同辦理。

觀旅局長楊勝評說，今年6月15日至21日的熱氣球嘉年華，考量熱氣球組在每年4月須向南美與歐洲廠商先預訂，但依目前疫情狀況可能有困難，預計今年將停辦，往年熱氣球活動7月份會拉到台東舉辦，若結束後9月再回桃園氣候已不適合，9月份桃園還有石門活魚節等活動可促進觀光。

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