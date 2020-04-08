龜山路旁貨車連2天火燒車　男坦承「無聊才縱火」下場慘

▲桃園市黃姓男子去年9月間深夜在龜山區連續2天縱火焚燒停放路旁小貨車，警方調閱監視器查獲黃男到案，黃坦承無聊縱火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區文化一路附近停車場去年9月間連續發生路旁停放車輛被縱火案，讓消防人員疲於奔命，警方根據監視器查出黃姓男子涉有重嫌，黃男到案後坦承犯行，辯稱無聊才縱火；檢方查出，黃男曾有公共危險前科，5年內再犯屬於累犯，偵結依放火燒毀他人所有物罪嫌將黃男起訴，並向地院聲請加重其刑。

▲桃園市黃姓男子去年9月間深夜在龜山區連續2天縱火焚燒停放路旁小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，37歲的黃姓男子曾於2016年間犯下公共危險罪嫌，當時被桃園地院判處有期徒刑2個月，經易科罰金執行完畢後，去年9月16日凌晨2時許在龜山區文化一路A7捷運站旁，以寶特瓶盛裝汽油焚燒衛生紙，再縱火焚燒路旁小貨車，導致小貨車被燒毀；隔日深夜11時許，黃男在文化一路與文桃路口處，再以打火機焚燒停放路旁小貨車帆布，小貨車陷於一片火海，消防人員趕抵後雖撲滅火勢，但小貨車已遭焚毀。

受害2名車主向警方報案提告，消防局鑑識人員鑑識起火貨車，確認有縱火跡象，警方調閱監視器查出黃男涉有重嫌，黃男到案後坦承犯行，辯稱因無聊才縱火焚燒貨車，檢方根據警方提供監視器翻拍畫面與2名車主筆錄指證，依放火燒毀他人所有物罪嫌將黃男提起公訴，因屬累犯並向地院聲請加重其刑。

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