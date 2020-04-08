員山鄉中華村長許正東被提罷免案　宜蘭縣選委會審議通過

▲宜縣選委會8日審議通過員山鄉中華村村長許正東德（如圖）罷免提議案。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣選舉委員會8日召開第404次委員會議，審議通過第21屆員山鄉中華村長許正東罷免提議案。由於許正東被以未積極反對永侒採礦案而被提議罷免，他說，與選舉恩怨不無有關，另若永侒採礦案是合法，不是小村長說可以或不可以就算，一切攤在陽光下，交由村民檢驗決定。

中華村阮姓村民以在永侒採礦案中，村長許正東反而透過鄰長會議要和廠商談回饋相關事宜，實不適任村長職務，及在宜縣府的國土規畫公聽會中發表贊成永侒公司採礦的言論，來向宜蘭縣選委會提出罷免提議案。

縣選委會表示，3月19日由員山鄉中華村阮姓民眾為提議領銜人，依選罷法規定，檢具罷免提議書、理由書及10名罷免提議人名冊，向縣選委會提出村長許正東罷免案。按中華村原選舉人數623人，罷免提議人10人，經選委會向相關機關查證結果，刪除2人（1人國民身分證統一編號錯誤、1人為現役軍人）後餘8人資格符合，提議人人數達法定原選舉區選舉人總數1%以上（即提議人應達7人）。

縣選委會將函知提議人之領銜人自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於20日內徴求連署（連署人人數應為原選舉區選舉人總數10%，且提議人不得為連署人）。罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之。罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。

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