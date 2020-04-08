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開設車業公司假代標法拍車真詐騙　買空賣空獲利580萬

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▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣檢警破獲詐騙集團，嫌犯開設車業公司以「買空賣空」的方式，從網路下載汽車照片，標示低價引被害人上鉤，假代客投標拍賣車之名，騙取代標訂金再以多種理由推延交車，如有被害人要求退款，則糾眾包圍被害人，使其自認倒楣離去，全台共有十餘人遭騙，檢警接獲報案，逮補蔣姓主嫌等10共犯，偵查終結以《詐欺罪》、《組織犯罪》、《妨害自由》等罪嫌移送法辦。

虎尾警分局在去年接獲民眾報案指稱，22歲蔣姓男子在虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，從拍賣網站下載各款自小客車照片，刊登網路並將售價設定低於行情，誘騙民眾前往車行，再以該車為拍賣車，須先付3萬保證金簽約代為投標，如未得標將退款等說法取得購車民眾信任。

▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警方去年10月持法院核發之搜索票至該車行查扣資金帳簿等證物，並帶回蔣嫌（左一）偵訊偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

購車被害人付款後再以未得標等藉口，要求被害人購買其其他車輛，如拒絕則拖延退還保證金；或以佯稱投標順利，要被害人付清車輛得標金，蔣嫌收款後再以該車輛引擎、變速箱有問題，要被害人換車， 被害人同意換購，該集團則另購價錢較低車輛交車，若被害人不同意換車，要求退款，蔣嫌則以各項謊言拖延，並糾眾不讓被害人離去，蓄意不退款，讓被害人自認倒楣知難而退。

警方指出，蔣嫌經營車業公司，從2018年6月至2019年5月間，全台至少有17名被害人受騙，受騙金額分別為3萬元至126萬8300元不等，總詐騙金額高達580萬元，經被害人報案後指證，報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，經多月蒐證，再去年10月持法院核發之搜索票至該車行查扣資金帳簿等證物，並帶回業者偵訊偵辦。

▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團教戰守則，以恐嚇提告方式，脅迫民眾將網路針對公司負面評論貼文撤除。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，該集團提供手寫教戰守則，只要有被害人於網路上留下與車業公司相關負面評論，即馬上以「諸多不實指控內容，有損公司商譽，本公司決定以刑事責任加重毀謗附帶民事訴訟損害名譽賠償」恐嚇脅迫使民眾將貼文撤除。

▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團教戰守則，以恐嚇提告方式，脅迫民眾將網路針對公司負面評論貼文撤除。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官將蔣姓業者等10人涉犯刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同利用網際網路詐取財物罪嫌，並分別涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、參與犯罪組織罪嫌，事證明確，業偵查終結，提起公訴並建請法院依組織犯罪防制條例，宣告應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年。

▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該車業公司為取信民眾，拍攝大量交車成功影片提升可信度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該車業公司為取信民眾，將各大知名中古車商出包上新聞的畫面擷取製作成看板，提升自家車業可信度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔣姓主嫌與10名共犯於虎尾高鐵站附近開設車業公司，經營代客標買法拍、流當車之名，以假賣車真詐騙手法，詐騙民眾購車獲利達580萬。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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