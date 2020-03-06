冒充檢察官面交金融卡「盜42萬」　新北餐飲男：肺炎害我失業只好下海





▲19歲蕭姓男自稱自己因疫情影響失業。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名經商的余姓男子因聽信詐騙集團說法，「未繳交電話費，須交出金融卡供檢方保管」，就在4日上午將10張寫了密碼的金融卡交給一名冒充檢方的蕭姓嫌犯，同日下午，蕭姓嫌犯在高雄市一家賣場ATM徘迴，有民眾覺得蕭男行跡可疑便報警，警方到場後，在蕭男身上起獲現金42萬元，蕭男當場坦承並表示：「原本從事餐飲業，因為肺炎影響失業，才來當車手」，警方訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

▲19歲蕭姓男子在提款機前行跡詭異，遭民眾報警。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局勤務中心在4日下午接獲民眾報案，指稱在二聖路一家賣場內的ATM，發現一名男子行跡十分可疑，立即通報三多派出所員警前往處理，2名員警機靈判斷，19歲的蕭姓男子就是詐騙集團車手，經盤查後，在蕭姓嫌犯身上起獲近42萬元現金、提款卡以及作案手機等工具，便立即逮捕從新北市南下犯案的蕭姓車手。

▲警方當場查獲犯案工具以及42萬元現金。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭姓男子當場坦承犯案，並表示自己目前沒有工作，「原本做餐廳的，因為新冠肺炎失業，加上一直找不到工作，被朋友慫恿當詐騙車手」，4日從新北市搭車到高雄市，謊稱自己是檢察官，和余姓被害人面交分別寫上密碼的10張金融卡。

▲蕭姓男子遭移送偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，經了解，嫌犯以被害人「積欠電話費」為理由，以台北地檢署名義，要求余姓男子得交出金融卡代為保管，余姓男子便在10張金融卡上分別寫上密碼，交由蕭姓男子，目前透過銀行已經找到余姓被害人，不過余姓男子接獲訊息後，才知道自己遭受詐騙。警方詢問後，全案依刑法詐欺罪嫌將蕭姓男子移送偵辦。

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