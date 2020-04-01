兒犯詐欺在大陸服刑　母憂子出事「給兒同夥259萬」幫處理…全被騙光

▲謝姓男子因涉犯詐欺在大陸遭判刑，期間謝母為了解兒子狀況，竟遭謝男同夥詐騙259萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

謝姓男子因在柬埔寨涉犯詐欺而遭遣送大陸審判、服刑，期間謝母為了解兒子狀況，找上了過去與兒子一起從事詐欺工作的2名朋友幫忙，怎料卻遭2人以要「行賄大陸法官、轉交生活費、賠償被害人」等理由騙取259萬多元，直到兒子返台全案才曝光。法院審結依詐欺罪判劉男有期徒刑2年。全案仍可上訴。

謝男、劉男與小真因從事詐騙工作而認識，2016年6月間謝男因在柬埔寨詐騙遭逮，被遣送至大陸審判及服刑，謝母在接獲警方通知後相當擔心兒子狀況，遂趕緊連絡上兒子的朋友劉男與小真。

劉男及小真見有機可乘，竟狼狽為奸在2016年6月至2017年11月時持續與謝母聯繫，佯稱「在大陸有認識的人可以幫忙、可以請律師為謝男辯護，因此要支付機票、行賄大陸法官、轉交生活費給謝男、賠償被害人等費用」，謝母信以為真，乖乖交付112次現金給劉男及小真，前後總計259萬3080元。謝男2018年6月27日返台後，謝母才發覺自己受騙，急報請警方處理。

橋頭地院審理時，劉男稱259萬與小真個半分後他已花用殆盡，沒錢可償還，法官認為他犯後雖坦承犯行，但態度非常差，審結除要求他須還款全額詐騙所得外，依共同詐欺取財罪判處有期徒刑2年。全案可上訴。

►偷偷分享少女秘密！