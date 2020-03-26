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獨／詐騙劉博士重出江湖？　誆稱美商納米科技爽騙網友辛苦錢警追查

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▲有網友日前透過網路論壇反映劉博士吸金集團重出江湖詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有網友日前透過網路論壇反映劉博士吸金集團重出江湖詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2019年5月台灣「劉博士」吸金集團打著大陸北斗全球定位系統衛星智慧手錶當幌子吸引台灣民眾投資，結果遭刑事局逮捕移送法辦後，今年2月又有民眾透過網路反映該集團所謂的「劉博士」劉姓男子又打著「美商富淳Pur30」販售營養品，誇稱可以提供納米營養素快速傳遞到體內，提供最純淨的成分有最絕對的效果… 2月初有網友在台灣知名網路論壇小惡魔「mobile01」上反映，遭劉博士及「美商富淳Pur30」詐騙16萬餘元新台幣，分享自身經驗呼籲網友切莫上當！

▲刑事局破獲「北斗」話術吸金集團，該集團違法經營半年吸金逾兩千萬元。（圖／記者張君豪攝）

▲警方破獲「北斗」話術吸金集團，該集團違法經營半年吸金逾兩千萬元。（圖／記者張君豪攝）

這名網友在今年2月透過該論壇投資理財區PO文表示：「現在的騙子真多！我在pur30投資16萬元是不是被騙了！」該網友說，自己在一月底跟自稱劉博士（劉經宇）見面，劉男向他介紹美商富淳pur30公司，強調自己公司在台灣落地生根，並以有超高的獎金制度可以賺大錢，劉男並強調經公司領的獎金不用抽稅及超高額的獎金制度。

網友自承怦然心動，劉男用話術蒙蔽被害網友，瞎掰希望能成為該公司上線，甚至鼓勵他拿出更多錢進軍大陸，這樣可成為公司幹部，被害人在受到對方話術蒙蔽的情況下，當場提領16萬元現金投資該公司卡位，結果不但產品沒拿到、而且劉男事後失聯下落不明。

被害網友說，劉男失聯後他透過友人追蹤，發現這家自稱「美商富淳Pur30」公司不但在台灣沒有公司影業登記，也沒有在其他國家註冊，劉男自己架設非常粗糙的網站和臉書粉絲專頁後就透過手機通訊軟體微信搭訕有興趣民眾行騙，手法和之前北斗智慧錶吸金案如出一轍。

▲刑事局破獲「北斗」話術吸金集團，該集團違法經營半年吸金逾兩千萬元。（圖／記者張君豪攝）

▲警方破獲「北斗」話術吸金集團，該集團聲稱該錶領先超高科技，警員實測卻連上網都辦不到明顯為劣質產品。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，這類吸金集團手法和之前大陸、馬來西亞盛行的「藍天集團」一模一樣，劉男之前吹牛他的智慧手表「量血壓、血糖、血氧、癌症篩檢」無所不能的科技手錶功能遠勝 Apple Watch，結果警方逮人才發現「北斗未來科技手錶」發現根本連網路都連不上，但憑藉層層話術吸金超過新台幣2千萬元；記者26日晚間透過臉書粉專連絡該公司，截至發稿前均未獲回應。

警方指出，目前尚未接獲關於「美商富淳Pur30」的詐騙案件，希望民眾能留意這類話術取勝，但商品毫無知名度，甚至拿不出實體商品的直銷式行銷公司，這類公司幾乎都是詐騙集團誆騙民眾所設，警方呼籲民眾若有遭詐騙請踴躍出面報案以利警方後續調查，才能將不法分子繩之以法。

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