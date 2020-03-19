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詐騙機房藏身社區大樓　嘉義警強勢破門逮人

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局刑事警察大隊偵三隊接獲線報，35歲呂姓男子涉嫌在台南市東區一社區大樓內經營詐騙機房，招募多名男子在社群媒體上與民眾聊天取得信任後，再以各種理由誘其投資，誆騙錢財。隨後與刑事局第三大隊第二隊共同成立專案小組，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，積極深入調查不法犯罪事證。該社區大樓住戶聞破門聲前來關心，並對於警方掃蕩詐騙機房、清除社區毒瘤之舉，豎起大拇指比讚，表達感謝之意。

▲嘉縣警方破獲詐騙集團及機台。（圖／嘉縣刑大提供）

▲嘉縣警方破獲詐騙集團藏身大樓攻堅畫面。（圖／嘉縣警察局提供）

▲嘉縣警方破獲詐騙集團及機台。（圖／嘉縣刑大提供）

▲詐騙集團10多位成員被警方逮捕。（圖／嘉縣警察局提供）

專案小組長期蒐證，日前與刑事警察局、台南市政府警察局永康分局、嘉義市政府警察局刑警大隊及花蓮縣警察局刑警大隊持搜索票至台南市東區該大樓埋伏，趁呂嫌外出採買物品時將其壓制，霹靂小組至頂樓破門進入屋內，現場共逮捕13名詐欺集團成員，查扣46支手機、3台筆電、現金新台幣12萬元、Wifi分享器及教戰手冊。

▲嘉縣警方破獲詐騙集團及機台。（圖／嘉縣刑大提供）

▲警方起出犯罪用通訊器材及現金（圖／嘉縣警察局提供）

警方調查指出，呂嫌於社群媒體招募12名男子，提供教戰手冊供集團成員學習，該集團「假投資真詐騙」及「愛情公寓」類型之詐騙機房，部分成員尚在培訓，警方搗破機房，避免更多民眾受害。依詐欺、組織犯罪及湮滅刑事證據等罪移送嘉義地檢署偵辦。

▲嘉縣警方破獲詐騙集團及機台。（圖／嘉縣刑大提供）

▲詐騙集團藏身大樓頂樓。（圖／嘉縣警察局提供）

該集團犯嫌為規避警方查緝，隱身於社區大樓頂樓內，除在屋外及大門裝設微型攝影機由專人即時觀看，更嚴格控管集團人員出入，平時吃住都在該屋內，僅由1至2位幹部外出採買日用品及傾倒垃圾，顯見其小心程度。警方破門時，該集團成員知曉插翅難飛，企圖湮滅犯罪證據，所幸破門後即迅速控制犯嫌，得以確保相關證據。

嘉義縣警局局長廖宗山表示，為保護人民免於遭受詐騙，造成財產損害，將後續追查被害人數及金額，清查渠等組織脈絡，嚴正打擊詐欺犯罪之不法風氣。

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