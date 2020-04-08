騙前女友下樓「幫你送藥來了」　惡男一拳擊暈再暴打頭臉！殺人未遂起訴

▲宋姓男子懷疑前女友劈腿別戀，騙前女友出門後一拳擊暈接著暴打猛踹。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北20多歲宋姓男子懷疑前女友劈腿別戀，去年底得知前女友身體不適後，到前女友住處佯稱「送藥來了」，前女友找母親陪同下樓，卻遭宋男一拳打暈倒地，前女友的母親驚慌攔阻不住，只能眼睜睜看著女兒的頭臉被暴打猛踹，直到路人喝止，宋男又補了2下才走，台北地檢署8日將明顯要致人於死的宋男依殺人未遂罪嫌起訴。

據了解，宋男一直懷疑被害人是劈腿別戀，所以想要分手，但是又一直問不出個所以然，被害人也始終對宋男的關心詢問冷處理，直到案發當天，宋男在噓寒問暖中得知，被害人身體不適，馬上擺出殷勤態度，專程到被害人住處樓下，通知被害人「送藥來了」。

▲檢察官認為宋男集中攻擊被害人肩膀以上的重要部位，明顯有殺人意圖。（示意圖／123RF）

被害人擔心遭遇不測，找母親陪同下樓，沒想到一打開門，宋男就朝被害人頭部一拳重擊，被害人直接暈倒在地後，宋男毫不間歇地對被害人持續手打腳踹，被害人母親在一旁驚嚇之餘，卻無力攔阻，直到路人經過喝止，宋男孩繼續多打了2下才逃離。

被打得頭臉腫脹不成人形的被害人被送醫救治，所幸沒有性命危險，但是因為診斷證明顯示，被害人傷勢集中在肩部以上，檢察官認定宋男刻意朝人體最脆弱的頭臉部未連續攻擊，明顯有致人於死的犯意，因此依殺人未遂罪嫌提起公訴。

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