「整把刀都插入胸口」竟辯不小心！還寄信恐嚇家屬判無期

▲為150元房租殺害房東的游洛興，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子游洛興，因積欠房東150元房租遭鎖門，與房東口角後，持水果刀殺害房東。一審將他判處無期徒刑，案經上訴二審，高等法院8日宣判，審判長當庭說他「整把刀都插入胸口」竟還辯稱不小心，事後又寄信恐嚇家屬，惡性重大，因此高院駁回上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

本案發生在2018年9月16日，有毒品前科、打零工維生的游男，原本以每個月9000元向郭姓房東承租新北市永和區竹林路某公寓地下室的套房，但因收入不穩，改以日租300元方式交租，但仍不穩定交租。案發當天下午，游男返回套房發現房門被鎖，找上房東。

房東要求游男先交半天房租150元，但游男堅持過完整天再交300元，2人爆發口角，游男憤而離去，購買一隻水果刀返回房東處，叫出房東後，持刀刺入房東胸口，房東雖逃出求救，但仍因失血過多而死。檢警逮捕游男，游男坦承行兇，還將兇刀藏到土城某土地公廟內，稱「消業障」；檢方依照「殺人罪」提起公訴。

一審法院將游男判處無期徒刑，案經上訴，高等法院二審審理時，游男翻供，辯稱是不小心殺害房東，律師還說房東家裡有刀，所以游男才備刀防身，殺害對方是出於「正當防衛」。

全案於8日宣判，高院駁回上訴，維持一審的無期徒刑。由於刀刃長13公分，死者胸口穿刺傷深達14公分，因此審判長王復生當庭說，「你整把刀都插入胸口了，還說自己不小心。」足見游男具有殺人故意；而案件審理中游男還寄信恐嚇死者家屬，合議庭也認定他犯後態度不佳，因此維持原判。可上訴。

游男被還押時看到記者拍照，隨即舉起銬著手銬的雙手，擋住臉部。記者詢問他「為什麼寄信恐嚇家屬？」游男搖手不回答。