雜貨店老闆娘拒借500元竟遭襲　恐怖男拿石塊「狂砸13下」判決出爐

▲向雜貨店老闆娘借500元不成，男子竟掏出石塊猛砸，下場曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名鍾姓男子曾向雜貨店陳姓老闆娘借500元，不料遭拒絕後，他竟以買啤酒名義再次到店內，見陳女彎腰拿取啤酒之際，掏出事先藏好的石塊朝陳女頭部猛砸13下，看到陳女癱倒在地瘋狂哀號，他隨即逃跑。日前判決結果出爐，鍾男遭判有期徒刑5年2個月。

判決指出，鍾男與陳女曾為鄰居關係，2019年10月9日鍾男開口向陳女借500元，但遭到對方拒絕，還以「年輕人好手好腳，連500元都沒有」等言語數落，不滿遭到譏諷，隔日他便決定到店內「洩恨」，拿起雜貨店門口盆栽裡的石頭，進店內襲擊陳女。

當下陳女丈夫聽到妻子哀號聲，趕緊從倉庫出來查看，發現妻子癱倒在地且滿頭是血，而鍾男襲擊完，趕緊帶妻子就醫，所幸最後無大礙，陳女僅頭皮撕裂傷、頸部挫傷，而報警處理後，警方循線逮到人，以殺人未遂罪起訴鍾男。

法官勘驗監視器畫面，確認鍾男殺人犯意，鍾男於當庭也坦承犯行，所幸陳女送醫後無大礙，新北地院依殺人未遂罪，判有期徒刑5年2個月，全案可上訴。



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