大樓高掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」布條　台灣國成員不起訴

▲台灣國成員懸掛布條質疑「支持韓國瑜就是支持共產黨」，被控誹謗等罪不起訴。（圖為資料照／台灣國辦公室提供）

記者劉昌松／台北報導

獨派團體「台灣國」召集人王獻極、辦公室主任陳峻涵等4人，今年1月初在台北市火車站附近懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨型布條，被控違反《總統選罷法》意圖使人不當選等罪，台北地檢署調查後，認為台灣國等人根據媒體相關報導，對政治人物可受公評事項，用直白方式提出質疑，未達誹謗等程度，8日處分不起訴。

王獻極等人在1月7日下午，穿著「下架吳斯懷、拒投中國黨」的背心，到台北是忠孝西路與中山北路口、監察院對面的大樓頂樓，向下懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨型布條，30分鐘後被警方要求撤下，韓辦則提告指控台灣國除懸掛布條外，還在臉書等社群上不直指韓親中的言論，涉嫌意圖使人不當選、誹謗等罪。

但王獻極等人則拿出媒體上，韓國瑜曾進入中聯辦等新聞資料，證明自己是根據報導，質疑韓的政治傾向。檢察官調查認為，當時正值總統大選，候選人的政治言行可受公評，王獻極等人有所依據而推論質疑韓親中，雖然用詞直白，但並未達犯罪嫌疑，因此處分不起訴。

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