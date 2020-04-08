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等待76天武漢解封！　陸空全動起來「嚴守社交距離」

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 記者任以芳／綜合報導

等待76天，湖北武漢今8日零時起，正式解封。交通重要樞紐武漢天河機場恢復國內客運航班，從杭州飛來第一個進港航班廈航MF8095航班落地，現場特地舉行水門儀式，現場贈送鮮花和紀念貴賓卡，歡迎來漢第一批旅客。

▲▼ 4/8武漢解封,陸空交通。（圖／翻攝微博　新華社、環球網、人民網、民航事兒）

▲武漢8日解封，天河機場迎接第一架廈門飛來的班機，舉行水門儀式。（圖／翻攝微博　民航事兒）武漢航班「重新展翅藍天

根據大陸央視報導，早上7點25分，首架從武漢飛往三亞的出港航班東航MU2527航班，是第一架出發班機航班，這標誌著武漢機場暫停商業客運航班76天後正式複航，所有旅客獲得湖北小吃伴手禮，執勤的空服員在飛機上播報時，也十分感性，一度哽咽。

▲▼ 4/8武漢解封,陸空交通。（圖／翻攝微博　新華社、環球網、人民網、民航事兒）

▲武漢復航嚴守旅客防疫規定。（圖／翻攝微博　人民網）

50航點全通「北京除外」

複航當日，武漢天河機場進出港航班200余班，「除了北京尚未飛行」，全面啟動上海、廣州、深圳、重慶、昆明、成都、杭州、天津、海口、廈門、瀋陽、青島、西安、大連、福州、南寧等城市，以及恩施、十堰等省內城市在內的全部50多個通航點，預計當天進出港旅客1.1萬多人。

▲▼ 4/8武漢解封,陸空交通。（圖／翻攝微博　新華社、環球網、人民網、民航事兒）

▲武漢解封陸空交通嚴守消毒工作。（圖／翻攝微博　新華社）

天河機場嚴守「防疫社交距離」

湖北機場集團公司持續加強疫情防控，實行三道測溫關口，分別在入候機室、安檢、登機口處安排測溫，對航站樓區域謹慎消毒，每天2次以上。旅客必須按照規定，一定要掃健康碼才能進機場。

嚴守社交距離！機場值機、安檢、候機等區域，旅客必須保持1米距離、要按照標識指示間隔就坐，T3航站樓通風全部改良，廢氣循環「只出不進」，空調設備新風閥全開，增加新風量，回風系統全部關閉。機場目前員工復工率是99.84%，航站樓內100多家商鋪恢復營業。

▲▼ 4/8武漢解封,陸空交通。（圖／翻攝微博　新華社、環球網、人民網、民航事兒）

▲武漢計程車封關76天終於重新上路。（圖／翻攝微博　新京報）

武漢車站、計程車「開放上路

武漢陸空交通其開放，上午八點開始，計程車終於恢復運營，駕駛全部實行一車一碼，全程戴口罩服務，乘客也要憑當地健康碼綠碼實名登記掃碼乘車。

▲▼ 武漢解封。（圖／翻攝　紅星新聞）

▲ 武漢解封前一晚，外地旅客連夜排隊搶票。（圖／翻攝　紅星新聞）

一星期前，武漢各大車站天天消毒，乘客必須戴口罩才能進站。第一趟離開武漢的K81次列車，於8日0點50分，搭載450位在武昌火車站上車的旅客，緩緩駛離月台，乘客心情複雜。很多人都是前一天搶到票，連夜排隊進站，許多人已經兩個月沒回家，心情十分激動。

▲▼ 4/8武漢解封,陸空交通。（圖／翻攝微博　新華社、環球網、人民網、民航事兒）

▲漢口車站送出第一班首發車，前往南寧，乘客沒口罩不能上車。（圖／翻攝微博　新京報）

照片中第一班次漢口出發，開往南寧東的G431次列車，於7點06分駛出，這也是漢口火車站首趟發車，漢口至荊州D9301次列車，也於早上6點多出開出。官方消息指出，「從前一天車票預售情況來看，預計8日有5.5萬多名旅客乘坐火車離漢。」


武漢重要的高速路口也全部解封，前晚封城路障還沒有撤，不少等待出城的車輛排長隊。經過漫長76天的等待，武漢人出城的心情從來沒有這樣迫切。根據武漢市防疫指揮部要求，到了8日零點，駐守青鄭高速武昌收費站的50名警力全撤離卡點。

▼ 武漢重要高速公路卡點全解封。（圖／翻攝　紅星新聞）

▲▼ 武漢解封。（圖／翻攝　紅星新聞）

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