教宗呼籲：新冠病毒大流行是「人類無視大自然」的回應　請放慢生產與消費

▲教宗方濟各（Pope Francis）呼籲，新冠病毒大流行是人類無視大自然的回應。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

教宗方濟各（Francesco）8日對席捲全球的新冠肺炎病毒（COVID-19）疫情發表談話表示，疫情的大爆發是大自然對於人類無視生態危機的「自然反應」，人類世界應該放慢生產與消費的速度，學會了解與思考大自然的世界。

根據CNN報導，方濟各接受英國天主教記者伊弗里（Austen Ivereigh）的電子郵件訪問中表示，「我們沒有對一些在災難做出回應」現在誰還在談論澳洲大火或者18個月前因為冰川融化，有一艘船能夠通過北極的話題？

方濟各說，「我不知道這是否是大自然的復仇，但它們肯定是大自然做出的自然回應」

方濟各透露，他每個周二都會去認罪，祈求寬恕自己的自私，「我在乎那些事情」。

▲過去熱鬧的拉斯維加斯，受到疫情影響許多酒店都空了，卻不能讓街友住到酒店。（示意圖／記者彭懷玉攝）



教宗另外提到，看到一張拉斯維加斯停車場的照片，無家可歸的街友被「隔離」在那邊，而旁邊的酒店是空的，但是街友不能去住酒店，這個社會見到窮人的時候，經常將其視為被拯救的動物。

教宗也警告民粹主義政客不要趁機崛起，這些政客的演說讓人聯想到1933年的希特勒，以其其他只關注經濟的人，「我對於某些政治人物的偽善感到擔憂，這些偽善者說正視危機，但世界上還存在飢餓的問題，卻又同時在製造武器」。

教宗呼籲，「今天，我想我們必須放慢生產和消費的速度，學會了解和思考自然世界。」

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