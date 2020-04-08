LIVE／「新冠肺炎快篩試劑」最快10分鐘抓到病毒　國衛院最新說明　

記者陳詩璧／台北報導

國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所（國防醫學院預醫所）共同合作，利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的抗體，投入新型冠狀病毒快篩試劑的開發工作。國家衛生研究院副院長司徒惠康表示，經過1個多月測試證實，SARS抗原部位的的單株抗體預期可以抓到新冠病毒，時間約10-15分鐘，

今（8日）上午舉辦記者會說明。

▲國家衛生研究院成功研發新冠肺炎快篩試劑，今將舉辦說明會。（圖／路透）

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出席的人員有國家衛生研究院梁賡義院長、國防醫學院查岱龍校長、國家衛生研究院司徒惠康副院長、國防醫學院預防醫學研究所謝博軒所長、國防醫學院預防醫學研究所賴思佳副研究員、國家衛生研究院感染症與疫苗研究所廖經倫所長、國家衛生研究院感染症與疫苗研究所陳信偉副所長、國家衛生研究院技轉及育成中心蔡熙文主任和經濟部技術處戴建丞科長等。

▲國衛院研發新的試劑，最快10分鐘驗出新冠病毒。（圖／記者宋良義攝）



國家衛生研究院副院長司徒惠康先前受訪表示，日前和國防醫學院共同研究發現SARS抗體可供辨識的抗原部位和新型冠狀病毒相同，這也意味這個抗體預期可以抓到新冠病毒，進而研發快篩試劑，1個月前向疾管署取得活體病毒，經過1個多月測試證實，SARS抗原部位的單株抗體也能辨識新冠肺炎病毒。

以流感快篩試劑來說，準確率約在5~6成，可於10～15分鐘內篩檢出陽性與否。司徒惠康指出，新冠病毒快篩試劑成功研發，可將篩檢時間加快，就可以更快速採取相關處置，當疫情於社區內擴散時，透過快篩進行患者分流，將可以避免醫療系統遭到癱瘓。

司徒惠康也提到，根據初篩的結果發現，該抗體大概在10～15分鐘之間，會對新冠肺炎的病毒有反應，因此可以得知有沒有被病毒感染。但他也坦言，快篩試劑能當作快速分辨高危險群的方式，但不能當作一採陰性的唯一方式，仍需要搭配比較精準的核苷酸檢測方法。

