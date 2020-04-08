「最近急救室爆炸，很多都這種的」　醫籲若有這10點症狀：立刻就醫！

▲白永嘉呼籲，「老人家不舒服千萬不能忍耐，多注意老人有狀況立刻就醫。」圖為高雄長庚醫院急診室。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

急診科醫師白永嘉7日表示，「最近急救室爆炸，很多都是這種的，如果早些送來不會這麼嚴重」，提醒如果出現10種危急症狀要立刻就醫。醫師王國憲則認為，可否請指揮中心呼籲民眾不必過度擔心去醫院門急診，「醫院都嚴謹把關各種TOCC，門急診其實很乾淨，比夜市、商場人擠人場所乾淨才對。」

白永嘉在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書說，很多老人家不論病人自己或家屬，最近因為疫情的關係不敢來醫院，結果慢性病的藥沒了也不管，很不舒服也忍耐不就醫，撐到受不了，最後一刻才送來急診。

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▼白永嘉說，若有厲害咳嗽請立刻就醫。（示意圖／記者趙于婷攝）

「最近急救室爆炸，很多都是這種的」，白永嘉指出，如果早些送來不會這麼嚴重，「有幾個老人令我覺得很遺憾」；之前希望民眾小病別來醫院，現在更要呼籲出現以下危急症狀要立刻就醫：

1、意識變差

2、呼吸急促

3、胸悶盜汗

4、發燒不退

5、厲害咳嗽

6、嚴重腹痛

7、劇烈嘔吐

8、口齒不清

9、突然肢體無力

10、頭胸腹部挫傷

白永嘉說，「老人家不舒服千萬不能忍耐，多注意老人有狀況立刻就醫。」也有醫師王國憲留言，「辛苦了。可否請衛福部（指揮中心）呼籲民眾不必過度擔心去醫院門急診，因為過度宣傳了，造成這種本來小病變大病的狀況。醫院都嚴謹把關各種TOCC，門急診其實很乾淨，比夜市、商場人擠人場所乾淨才對。」白回，「同學，說得好！這也是我想表達的。」