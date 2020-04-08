　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最近急救室爆炸，很多都這種的」　醫籲若有這10點症狀：立刻就醫！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄長庚醫院急診室。（圖／記者吳奕靖攝）

▲白永嘉呼籲，「老人家不舒服千萬不能忍耐，多注意老人有狀況立刻就醫。」圖為高雄長庚醫院急診室。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

急診科醫師白永嘉7日表示，「最近急救室爆炸，很多都是這種的，如果早些送來不會這麼嚴重」，提醒如果出現10種危急症狀要立刻就醫。醫師王國憲則認為，可否請指揮中心呼籲民眾不必過度擔心去醫院門急診，「醫院都嚴謹把關各種TOCC，門急診其實很乾淨，比夜市、商場人擠人場所乾淨才對。」

白永嘉在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書說，很多老人家不論病人自己或家屬，最近因為疫情的關係不敢來醫院，結果慢性病的藥沒了也不管，很不舒服也忍耐不就醫，撐到受不了，最後一刻才送來急診。

請繼續往下閱讀...

▼白永嘉說，若有厲害咳嗽請立刻就醫。（示意圖／記者趙于婷攝）

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

「最近急救室爆炸，很多都是這種的」，白永嘉指出，如果早些送來不會這麼嚴重，「有幾個老人令我覺得很遺憾」；之前希望民眾小病別來醫院，現在更要呼籲出現以下危急症狀要立刻就醫：

1、意識變差
2、呼吸急促
3、胸悶盜汗
4、發燒不退
5、厲害咳嗽
6、嚴重腹痛
7、劇烈嘔吐
8、口齒不清
9、突然肢體無力
10、頭胸腹部挫傷

白永嘉說，「老人家不舒服千萬不能忍耐，多注意老人有狀況立刻就醫。」也有醫師王國憲留言，「辛苦了。可否請衛福部（指揮中心）呼籲民眾不必過度擔心去醫院門急診，因為過度宣傳了，造成這種本來小病變大病的狀況。醫院都嚴謹把關各種TOCC，門急診其實很乾淨，比夜市、商場人擠人場所乾淨才對。」白回，「同學，說得好！這也是我想表達的。」

ET快訊
基隆萬瑞快速道路清晨死亡車禍！自小客自撞分隔島　後座客破頭亡
嚴凱泰打臉高嘉瑜！嚴陳莉蓮鐵腕止血裕隆　內幕曝光
名嘴曝陳時中私下講義氣「兩件事不該扛」　謝震武：威信很重要
劉至翰外遇欠債500萬神隱　前妻遭連累「路邊昏倒送醫」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「如果口罩夠，政府就不會教大家蒸口罩」　醫反問：有錢不能省錢嗎？

LIVE／「新冠肺炎快篩試劑」最快10分鐘抓到病毒　國衛院最新說明　

跌入街頭攝影小宇宙：十種風格設計故事張力

「最近急救室爆炸，很多都這種的」　醫籲若有這10點症狀：立刻就醫！

台灣抗疫神器首度曝光！3絕招聯手全球抗疫　5巨頭領軍加盟世界隊

5名違規「百萬罰款戶」曝光！　泰籍女「準備落跑」被強制執行

晚起又變天！下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

6天湧入1.2億善款報恩！　神父淚：是我想「一生留在台灣」的原因

厲害了！陳時中「全英文」對世衛喊話：將台灣納入WHO

內衣廠超神發明「MIT口罩」！霸氣總裁堅持留在台灣：免費送

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖象...老顧客：就是我

「如果口罩夠，政府就不會教大家蒸口罩」　醫反問：有錢不能省錢嗎？

LIVE／「新冠肺炎快篩試劑」最快10分鐘抓到病毒　國衛院最新說明　

跌入街頭攝影小宇宙：十種風格設計故事張力

「最近急救室爆炸，很多都這種的」　醫籲若有這10點症狀：立刻就醫！

台灣抗疫神器首度曝光！3絕招聯手全球抗疫　5巨頭領軍加盟世界隊

5名違規「百萬罰款戶」曝光！　泰籍女「準備落跑」被強制執行

晚起又變天！下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

6天湧入1.2億善款報恩！　神父淚：是我想「一生留在台灣」的原因

厲害了！陳時中「全英文」對世衛喊話：將台灣納入WHO

內衣廠超神發明「MIT口罩」！霸氣總裁堅持留在台灣：免費送

國營事業土地及不動產租金擬調降二成　經濟部長回應了

「如果口罩夠，政府就不會教大家蒸口罩」　醫反問：有錢不能省錢嗎？

外甥撂5屁孩放鞭炮騷擾　舅舅拿柴刀衝出來砍！1男背部鮮血直流

甜美女企業家偷腥片流出！「小王視角錄2段」鏡頭比YA　綠帽夫一句話原諒

瑞士媒體：WHO高分貝討好中國卻「冷落台灣」　籲與台保持訊息暢通

LIVE／「新冠肺炎快篩試劑」最快10分鐘抓到病毒　國衛院最新說明　

新台幣開盤升值0.2分　以30.15元兌1美元開出

蘋果發布iOS和iPadOS 13.4.1　修復FaceTime錯誤

速霸陸XV、Forester升級影音系統　4月推到府賞車、防疫優惠方案

小琉球浮潛客雙腳狠踩海龜　海巡怒：海龜我們在罩的，一個都別想跑！

雲林警匪追逐「驚悚撞擊瞬間曝」 嫌犯衝撞警車...滿身血被拖下車

生活熱門新聞

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

內衣廠神發明　總裁堅持留在台灣

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

1.2億善款報恩　神父淚謝台灣人

強制戴口罩！夜市店家贊同但...「都沒客人好像也沒差了」

罷韓二階過關！陳柏惟曝「377662」涵義

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

影／桃園居家檢疫男叫外送　2度下樓取餐恐挨罰

更多熱門

相關新聞

武漢解封「估5.5萬人離開」　首班乘客：等很久了！

武漢解封「估5.5萬人離開」　首班乘客：等很久了！

4月8日零時起，武漢封城76天以來解封，來往交通開始運作，許多人一大早就出現在車站排隊搭車。中國鐵路武漢局集團有限公司表示今（8）日有276列火車來往，預估8日有5.5萬多人搭火車離開。

陳時中講義氣　黃光芹：兩件事不該扛

陳時中講義氣　黃光芹：兩件事不該扛

3絕招聯手全球抗疫　5巨頭領軍加盟世界隊

3絕招聯手全球抗疫　5巨頭領軍加盟世界隊

遊騎兵3名小聯盟有新冠肺炎病徵

遊騎兵3名小聯盟有新冠肺炎病徵

湖人詢問高層自願延遲20%薪資

湖人詢問高層自願延遲20%薪資

關鍵字：

白永嘉新冠肺炎台灣防疫王國憲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

范瑋琪口罩失言風波首發聲！親吐10字曝光近況

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

更多

最夯影音

更多
男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面