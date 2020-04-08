WhatsApp限制轉發「每次只能傳給一人」　無限期實施打擊疫情假消息

▲WhatsApp為了加強打擊錯誤訊息傳遞，決定縮減用戶的轉發次數。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）造成全球大流行，土耳其甚至有民眾誤信喝純酒精可以殺死病毒，導致多人因此喪命。為了防止錯誤訊息大量轉發，臉書旗下的WhatsApp宣布，將針對被「高度轉發」的訊息進行限制，用戶每次最多只能再轉發給一人，而這項新的限制將會無限期實施。

根據《CNN》報導，WhatsApp在當地時間7日宣布推出新的使用限制，考量到防疫期間有許多錯誤訊息廣泛傳播，未來會針對已被轉傳5次以上的訊息標記雙箭頭符號，假如用戶想繼續轉發，最多只能一次傳給一個人，堪稱是迄今為止最為嚴格的限制措施。

此外，這項限制轉發的措施將採取無限期實施，WhatsApp表示，民眾在防疫期間還是保有知的權利，但希望能透過這個方式減少傳遞錯誤訊息或是令人不安的有害內容，畢竟最近幾個月有些關於新冠肺炎的訊息已經被醫學專家證實為假的，現在問題非常嚴重，各國領導人也紛紛呼籲民眾停止分享未經證實的疫情資訊。

其實關於限制轉發次數，WhatsApp長期以來一直深受「用戶傳播錯誤訊息」的困擾，去年年底已經施行類似措施，將轉發對象減少至5人，現在則減為一人，但理論上來說，用戶還是可以將同一條訊息逐一轉發給其他人或群組，能否有效遏止錯誤訊息傳遞，或許還得再進行後續觀察和調整。