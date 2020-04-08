　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

WhatsApp限制轉發「每次只能傳給一人」　無限期實施打擊疫情假消息

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲WhatsApp。（圖／達志影像／美聯社）

▲WhatsApp為了加強打擊錯誤訊息傳遞，決定縮減用戶的轉發次數。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）造成全球大流行，土耳其甚至有民眾誤信喝純酒精可以殺死病毒，導致多人因此喪命。為了防止錯誤訊息大量轉發，臉書旗下的WhatsApp宣布，將針對被「高度轉發」的訊息進行限制，用戶每次最多只能再轉發給一人，而這項新的限制將會無限期實施。

根據《CNN》報導，WhatsApp在當地時間7日宣布推出新的使用限制，考量到防疫期間有許多錯誤訊息廣泛傳播，未來會針對已被轉傳5次以上的訊息標記雙箭頭符號，假如用戶想繼續轉發，最多只能一次傳給一個人，堪稱是迄今為止最為嚴格的限制措施。

此外，這項限制轉發的措施將採取無限期實施，WhatsApp表示，民眾在防疫期間還是保有知的權利，但希望能透過這個方式減少傳遞錯誤訊息或是令人不安的有害內容，畢竟最近幾個月有些關於新冠肺炎的訊息已經被醫學專家證實為假的，現在問題非常嚴重，各國領導人也紛紛呼籲民眾停止分享未經證實的疫情資訊。

其實關於限制轉發次數，WhatsApp長期以來一直深受「用戶傳播錯誤訊息」的困擾，去年年底已經施行類似措施，將轉發對象減少至5人，現在則減為一人，但理論上來說，用戶還是可以將同一條訊息逐一轉發給其他人或群組，能否有效遏止錯誤訊息傳遞，或許還得再進行後續觀察和調整。

ET快訊
基隆萬瑞快速道路清晨死亡車禍！自小客自撞分隔島　後座客破頭亡
嚴凱泰打臉高嘉瑜！嚴陳莉蓮鐵腕止血裕隆　內幕曝光
名嘴曝陳時中私下講義氣「兩件事不該扛」　謝震武：威信很重要
劉至翰外遇欠債500萬神隱　前妻遭連累「路邊昏倒送醫」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星停止更新S7、S7 Edge　同期的iPhone 6s 有望升級IOS 14

萬寶龍無線降噪耳機開箱：兼具時尚、實用　讓商務旅遊更舒適

惡意軟體假借「新冠肺炎」之名　Palo Alto Networks警示：小心釣魚連結

蘋果發布iOS和iPadOS 13.4.1　修復FaceTime錯誤

WhatsApp限制轉發「每次只能傳給一人」　無限期實施打擊疫情假消息

三星停止更新S7、S7 Edge　同期的iPhone 6s 有望升級IOS 14

萬寶龍無線降噪耳機開箱：兼具時尚、實用　讓商務旅遊更舒適

惡意軟體假借「新冠肺炎」之名　Palo Alto Networks警示：小心釣魚連結

沒Google不行！華為盼於自家AppGallery商店上架Google App

iPhone上市14年！「經典鍵盤超威」老果粉才懂　網推爆：用過回不去

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖象...老顧客：就是我

蘋果發布iOS和iPadOS 13.4.1　修復FaceTime錯誤

WhatsApp限制轉發「每次只能傳給一人」　無限期實施打擊疫情假消息

三星停止更新S7、S7 Edge　同期的iPhone 6s 有望升級IOS 14

萬寶龍無線降噪耳機開箱：兼具時尚、實用　讓商務旅遊更舒適

惡意軟體假借「新冠肺炎」之名　Palo Alto Networks警示：小心釣魚連結

沒Google不行！華為盼於自家AppGallery商店上架Google App

iPhone上市14年！「經典鍵盤超威」老果粉才懂　網推爆：用過回不去

放眼混合實境戰場！　微軟聘請前蘋果5G負責人擔任副總裁

駭客揭iPhone相機零時差漏洞　獲蘋果228萬元賞金

LINE SPOT「點餐外帶」上線　響應「社交距離」一秒帶走

國營事業土地及不動產租金擬調降二成　經濟部長回應了

「如果口罩夠，政府就不會教大家蒸口罩」　醫反問：有錢不能省錢嗎？

外甥撂5屁孩放鞭炮騷擾　舅舅拿柴刀衝出來砍！1男背部鮮血直流

甜美女企業家偷腥片流出！「小王視角錄2段」鏡頭比YA　綠帽夫一句話原諒

瑞士媒體：WHO高分貝討好中國卻「冷落台灣」　籲與台保持訊息暢通

LIVE／「新冠肺炎快篩試劑」最快10分鐘抓到病毒　國衛院最新說明　

新台幣開盤升值0.2分　以30.15元兌1美元開出

蘋果發布iOS和iPadOS 13.4.1　修復FaceTime錯誤

速霸陸XV、Forester升級影音系統　4月推到府賞車、防疫優惠方案

小琉球浮潛客雙腳狠踩海龜　海巡怒：海龜我們在罩的，一個都別想跑！

驚悚影片曝！阿兵哥台3線騎車過彎「壓車」失控　滑入對向車底當場死

3C家電熱門新聞

「經典鍵盤超威」老果粉才懂　網推爆

三星S7畫休止符　iPhone 6s還可更新

Google Pixel Buds 即將登台亮相！

iPhone SE 2020再爆5月1日發貨

Google已為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

即／平價iPhone名稱是它、明預購

華為盼於自家AppGallery商店上架Google App

駭客揭iPhone相機零時差漏洞　獲蘋果228萬元賞金

S20重點功能正式下放S10、Note 10

爆料達人：新款MacBook Pro最快下個月上市　螢幕加大為14吋

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

WhatsApp限制轉發　每次只能傳一人

iPhone 12 pro 傳搭載LiDAR光學雷達掃描儀　三鏡頭功能更強大！　

萬寶龍無線降噪耳機開箱

更多熱門

相關新聞

股災疫起蒸發2445億　國泰蔡家損失540億成重災區

股災疫起蒸發2445億　國泰蔡家損失540億成重災區

新冠肺炎對全球帶來「史詩級」的重創，無國無人能敵，股災成了「恐懼的總和」，再強大的企業也難逃，富豪當然不例外。根據美國知名財經雜誌《富比士（Forbes）》3月底最新統計，台灣前十大富豪財產大幅縮水81.5億美元，約當新台幣2,445億元。

「最近急救室爆炸很多都這種」　醫籲若有10點症狀就醫

「最近急救室爆炸很多都這種」　醫籲若有10點症狀就醫

武漢解封「估5.5萬人離開」　首班乘客：等很久了！

武漢解封「估5.5萬人離開」　首班乘客：等很久了！

陳時中講義氣　黃光芹：兩件事不該扛

陳時中講義氣　黃光芹：兩件事不該扛

3絕招聯手全球抗疫　5巨頭領軍加盟世界隊

3絕招聯手全球抗疫　5巨頭領軍加盟世界隊

關鍵字：

WhatsApp新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

范瑋琪口罩失言風波首發聲！親吐10字曝光近況

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

更多

最夯影音

更多
男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面