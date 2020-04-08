美第4艘航母淪陷！尼米茲號驚傳1船員染疫

▲尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

據美媒《politico》引述3名國防官員指出，一名在尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）上的水手在上周確診新冠病毒，並已下船隔離。據悉，該名水手在船上就有出現不適的症狀。在尼米茲號航艦傳出確診案例後，也成為繼雷根號、羅斯福號、卡爾文森號後，美國第4艘傳出確診的航空母艦。

綜合外媒報導，尼米茲號上的一名水手在出現症狀後進行新型冠狀病毒檢測，結果呈現陽性反應，該名船員自3月下旬就被隔離，近日還有再接受2次檢測，但檢測結果尚未出爐，據悉，還有另一名機組成員也確診新冠病毒，但該成員尚未在載體上工作。

美軍目前已經有4艘航母出現新冠確診病例，分別是雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）以及卡爾文森號（USS Carl Vinson），這4艘航母均隸屬於太平洋艦隊，也就是說，美軍今年上半年計劃部署在太平洋的航母全部都有新冠肺炎確診病例。

據了解，「雷根號」在3月27日傳出2名水手確診；「羅斯福號」至少有230位船員確診，目前停泊於關島；「卡爾文森號」於3月22日也有1名水手確診。

目前尼米茲號航空母艦的所有艦員已經在航母艙內進行「艦內隔離」，負責美國西海岸防務的美國海軍第三艦隊發言人、海軍中校約翰·法吉（John Fage）表示，每個艦員都待在一個固定區域，定期接受檢查，以快速檢測症狀。