查連假出遊忙爆！家長轟動作慢「假日早該問」　師淚：防疫防到心累

▲幼兒園防疫繃緊神經！（示意圖／非當事人／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

本站報導《查連假出遊「家長全否認」！開課竟一半學生舉手…幼兒園師傻了》，一名幼兒園女師表示，詢問家長跟孩子得到的答案竟完全不同，引發熱議！另有女老師訴苦，周一光是詢問連假出遊問題，就忙得一個頭兩個大，殊不知有家長還投訴，禮拜天就該統計，更怨防疫不積極，讓原PO好委屈「覺得怎麼做都不對…」

「覺得防疫防到心很累！」一名在幼兒園上班的女網友在臉書《爆怨公社》一吐內心委屈，周一上班先口頭詢問小孩放假去何處，接著同步進行設置Google表單，完成後馬上發送簡訊請家長填寫。豈料昨（7）日接到不少家長投訴防疫慢半拍，「動作很慢，不是應該禮拜天就該發（表單）了嗎？」

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原PO傻了，心裡忿忿不平表示，自己也是2個孩子的媽，沒有任何一位老師希望孩子生病，「禮拜天不是老師的休息時間嗎？」周一大家忙到焦頭爛額，仔細詢問孩子與家長，無奈還被嫌棄，「結果換來說我們防疫做的不好、不積極，我們該做的每日消毒、量體溫、噴手、戴口罩、發燒請回家…想得到的都做了！」

「覺得怎麼做都不對？」心累的原PO想問，「還是大家都覺得應該禮拜天來加班呢？但就算發了表單，也會有家長不誠實，而且並沒有硬性規定去了11個地方要居家檢疫，只有要自主健康管理…」

▲網友也很心疼！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，掀起大批網友安慰，「老師真的很辛苦，偏偏有很多家長都沒辦法自我管理」、「在這樣子的疫情下，雖然醫生護士是站最前線…在學校裡，每一位老師何償不是站在前線呢？還是一對十幾二十幾的孩子們」、「+1，心也好累的家長，面對一堆不老實的家長說謊沒出門」、「辛苦了，防疫是家長自己就要做好不是推給老師吧，一堆不怕死還要帶小孩出門！根本選擇性防疫」、「恐龍家長很讓人心累」。

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