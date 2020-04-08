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陸生想返台上課　陸教育部：台灣片面強調防疫「罔顧就學權利」

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▲台大,校園,大學生。（示意圖／記者張一中攝）

▲受疫情影響，陸生暫時無法返台就學，圖為台灣大學。（示意圖／記者張一中攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心宣布暫緩陸生返台就學，引起部分陸生不滿。大陸教育部7日在官網發文指出，對於因台灣方面原因而導致在台灣就讀的大陸學生無法返台的情況，要求台灣當局切實負起責任，保障陸生的正當就學權益，「我們敦促台灣當局立即改變針對陸生的不合理限制，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就學權利。」

陸教育部表示，台灣當局2月6日宣布暫停大陸居民赴台，而台灣各高校已於2月底至3月初陸續開學，使得大多數在台灣就讀學歷的大陸學生無法正常返校，「此舉嚴重損害了在台灣高校就讀大陸學生的正當權益，近一段時間以來廣大陸生的強烈訴求，台灣當局仍漠然處之、無動於衷、聽之任之、無所作為。」

▼台大暫緩校外人士進入。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 台大封校第一天。（圖／記者崔至雲攝）

陸教育部指出，與此同時，台灣有關高校沒有為陸生爭取到應有的返校就讀權利，甚至試圖將陸生推出校園、推卸責任，「我們敦促台灣當局立即改變針對陸生的不合理限制，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就學權利；在陸生無法返校或延期返校的情況下，台灣有關高校應當重視陸生學雜費及住宿費減免，提升網課開課數量和質量等方面的訴求，採取補救措施，合理解決陸生就學和生活面臨的實際問題。」

陸教育部並提到，疫情發生後，已要求大陸各高校精準了解每位在讀台灣學生情況，落實屬地防疫措施，提醒台生做好自身防護，組織開展線上教學，確保台生健康有保障，停課不停學，「很多高校還為台生推出了一系列暖心舉措，如建立台生健康檔案、啟動遠程心理諮詢服務、推出個性化課程、組織攝影繪畫及參加社區公益活動等，豐富了台生的學習生活。」

陸教育部還說，有的台生還在確保安全的前提下，就近開展社區志願服務，為居民普及防疫知識，為抗擊疫情貢獻了自己的力量，「目前，在陸台生無一人感染，下一步，大陸高校將根據疫情防控工作需要合理確定開學時間，將台生防疫工作納入聯防聯控整體防控機制，確保台生身體健康。」

▼台大開辦數位課遠距教學 。（圖／台灣大學提供）

▲▼ 台大開數位課遠距教學 。（圖／台灣大學提供）

▼ 世新大學也引入遠距教學  。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 世新大學「安心就學」專人送餐、採遠距教學 。（圖／記者崔至雲攝）

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