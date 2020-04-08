居家檢疫從6千多陡降至2千多人　盧秀燕：送防疫人員千元商品券

▲▼盧秀燕致贈千元商品券給第一線防疫人員，感謝防疫辛勞。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎全球大流行，台中市長盧秀燕8日前往北屯區公所慰勞第一線防疫人員，除發放每人1千元獎勵金外，並宣布動支第二預備金，補足全市約400名里幹事及民政人員應得的加班費，她強調，每個人都是小螺絲釘，但當大家將自己負責的部分鎖緊，連接起來就是堅強的防護網。

台中市從1月24日至今，居家檢疫人數累計超過1萬，最高峰時期曾多達6千多人，目前已降到2千8百多，而里幹事是防疫第一線，盧秀燕上午到北屯區公所打氣激勵，感謝這群守護英雄，維護市民健康安全。

盧指出，防疫期間所有里幹事和區公所人員工作負擔加重，市府加班費預算都經由議會審議通過，額度有限，因此，她除了發放每個里幹事面額1千元的超商商品券之外，也宣布要動用第二預備金，補足1至3月里幹事及民政人員加班費。

盧秀燕再度「開箱」居家檢疫及隔離的關護包、物資包，包括溫度計、14天份口罩、市長小叮嚀、防疫諮詢管道手冊等，即日起更提供垃圾袋，讓民眾做好垃圾分類，另外企業也陸續捐贈泡麵、飲料、糕餅等，各項物資多到需分成「三包」包裝，肯定市民非常有愛心。

民政局長吳世瑋呼籲，台中市居家檢疫人數雖已下降許多，解除檢疫的民眾也需做好自主健康管理，各民政系統將努力把關，做好第一線防疫工作。

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