　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

免上來我下去！彰縣府改「單一窗口」服務　7處全移1F中庭洽公

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲免上來我下去。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣府推動「免上來、我下去」防疫政策，將7局處移至中庭，改單一窗口服務。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳羿妏、唐詠絮／彰化報導

面對新冠肺炎疫情，為避免造成群聚感染，彰化縣府6日啟動「免上來、我下去」的防疫政策，將民眾洽公需求較高的7局處移至縣府中庭「單一窗口」服務。對此，縣長王惠美表示，現在來到縣府的單位都要採用實名制，希望透過實名制，了解進出人員有誰，將災害降到最低，盼防疫期間能提供民眾更安全、便利服務。

▲免上來我下去。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府表示「免上來、我下去」的防疫便民服務，包括廠商外送區、實名登記區、單一窗口區及進出分流管制等措施；廠商外送區方面，舉凡郵寄、貨運等外送廠商統一於該外送專區等候，由訂貨單位派專人下樓取件，減少接觸風險。

▲免上來我下去。（圖／記者唐詠絮翻攝）

民眾洽公方面，則是7個處室提供單一窗口服務，其中包括財政處、地政處、民政處、經濟暨綠能發展處、建設處、工務處及農業處等單位。縣府也提醒民眾務必攜帶身分證、健保卡及可證明文件，檢查證件、登錄資料後，再測量體溫及酒精消毒，才可至一樓中庭單一窗口洽公，另外民眾如果須至辦公區洽公，應在一樓中庭等候區等候，由相關局處派員下樓接洽，而這段時間一樓中庭的民眾閱報區則是關閉不對外開放。

▲免上來我下去。（圖／記者唐詠絮翻攝）

最後縣府呼籲，防疫期間民眾可多加利用電話查詢、線上申請等方式獲得洽公所需資料，盡量避免出入政府機關或其他公共場所，除了可降低感染風險，也可減少路途奔波。


►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

建設公司發「1人2萬」防疫津貼！「存摺照」羨煞網友：請問怎麼應徵

雜貨店老闆娘拒借500元竟遭襲　恐怖男拿石塊「狂砸13下」判決出爐

陸女獨撐經濟養2子！幫還300萬賭債…「拒行房」竟遭夫酸：你被X飽了？

ET快訊
別人放無薪假..這間公司發防疫金！「存摺照」曝光網羨慕：請問
蔡依林合唱陳奕迅「YouTube按怒人數狂飆」！網看MV傻眼
雲林警匪追逐驚悚影片曝！嫌衝撞警車氣囊爆開　滿身血被拖下車
最新10例確診「關係曝光」！群聚感染+3起..近半喪失嗅覺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

免上來我下去！彰縣府改「單一窗口」服務　7處全移1F中庭洽公

4水牛未釘耳標瞎逛關山大排　台東縣政府暫時管收等飼主出現

南投縣觀光處長陳志賢就職　林明溱期許打造國際觀光首都　

台東縣政府出入口防疫再升級　6日起未戴口罩禁入

居家檢疫者最需要水平衡　台中副議長轉送5千瓶運動飲品

2大1小法籍旅人單車遊南迴又累又渴　台東警伸援手

饒慶鈴贈偏鄉文健站長者口罩套　協助守護長者健康

台東縣觀光相關產業轉型培訓計畫　6日首梯次開訓

清明祭祖防疫又環保　台南市民響應以功代金集中燒表心意

防疫要戴那款？桃園議員質詢秀「口罩板」　11款只有3款有效用

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

免上來我下去！彰縣府改「單一窗口」服務　7處全移1F中庭洽公

4水牛未釘耳標瞎逛關山大排　台東縣政府暫時管收等飼主出現

南投縣觀光處長陳志賢就職　林明溱期許打造國際觀光首都　

台東縣政府出入口防疫再升級　6日起未戴口罩禁入

居家檢疫者最需要水平衡　台中副議長轉送5千瓶運動飲品

2大1小法籍旅人單車遊南迴又累又渴　台東警伸援手

饒慶鈴贈偏鄉文健站長者口罩套　協助守護長者健康

台東縣觀光相關產業轉型培訓計畫　6日首梯次開訓

清明祭祖防疫又環保　台南市民響應以功代金集中燒表心意

防疫要戴那款？桃園議員質詢秀「口罩板」　11款只有3款有效用

染疫4歲男童就讀北部某國小附幼停課2週　教育局：國小已全消毒

雅加達3月葬禮「激增40%」！　首長懷疑官方低估疫情死亡人數

業者等振興等到餓死、民眾急用錢維持日常開銷…國民黨：發現金紓困較實在

高雄醫護訂便當「老闆偷給小驚喜打氣」！　誠意照曝光網狂推：還不買爆？

深夜遇警盤查...她夾緊緊急喊：我沒前科！一個深蹲菊花掉出「4包毒」

劉詩詩新造型「烏黑長髮」美翻！產後登封網狂讚：氣場無敵

中職／媒體採訪要防疫　富邦搬桌子隔開社交距離

全民拚防疫還添亂　北市商人PO影片嗆「蔡英文作票」下場慘

菲報總編：可借鑑台灣經驗　調整馬尼拉封城措施

高爾宣罕見脫了...炸出「倒三角粗肌」！粉嗨翻：眼睛已懷孕

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

吳肇鑫批連假人潮　員工狠打臉

台南男居家檢疫跑出門！黃偉哲震怒了

新北4中年人「搭車不戴罩」　警方帶走

房客自殺成凶宅　房東能否求償？

嚴守防疫成果！各縣市「彈性上班」一覽

新北搭乘大眾運輸強制戴口罩

新北搭大眾運輸強制戴口罩　4人不聽勸報警

台中5歲童酒測　臉色發白、不斷發抖

雲林縣府暫不跟進內政部　啟動異地分區辦公

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

議員質詢秀「口罩板」　衛生局長借用

雲林縣政府6日啟動府內14局處異地辦公

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

拉爸爸到派出所　基隆8歲女童送員警口罩

更多熱門

相關新聞

建設公司發「1人2萬」防疫津貼！網羨慕

建設公司發「1人2萬」防疫津貼！網羨慕

新冠肺炎疫情嚴峻，國內許多產業經濟受到衝擊，許多民眾被迫休無薪假甚至失業，不過一名男網友就在臉書《新竹大小事》PO出一張存摺明細指出，公司為了體恤員工，每人發放2萬元的防疫津貼，不少網友直呼「別人的老闆總不讓人失望」。

彰化新增確診案例！4家屬採檢隔離

彰化新增確診案例！4家屬採檢隔離

「麻吉樂園」驚傳惡意倒閉　近5百人求償無門

「麻吉樂園」驚傳惡意倒閉　近5百人求償無門

「救義大利」募款破千萬！賣菜嬤捐一周所得

「救義大利」募款破千萬！賣菜嬤捐一周所得

社頭凶宅將拍賣　2層RC構造首拍底價280萬

社頭凶宅將拍賣　2層RC構造首拍底價280萬

關鍵字：

新冠肺炎（COVID-19）彰化

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

陳時中提彈性上　內政部6日執行

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面