免上來我下去！彰縣府改「單一窗口」服務　7處全移1F中庭洽公

▲彰化縣府推動「免上來、我下去」防疫政策，將7局處移至中庭，改單一窗口服務。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳羿妏、唐詠絮／彰化報導

面對新冠肺炎疫情，為避免造成群聚感染，彰化縣府6日啟動「免上來、我下去」的防疫政策，將民眾洽公需求較高的7局處移至縣府中庭「單一窗口」服務。對此，縣長王惠美表示，現在來到縣府的單位都要採用實名制，希望透過實名制，了解進出人員有誰，將災害降到最低，盼防疫期間能提供民眾更安全、便利服務。

縣府表示「免上來、我下去」的防疫便民服務，包括廠商外送區、實名登記區、單一窗口區及進出分流管制等措施；廠商外送區方面，舉凡郵寄、貨運等外送廠商統一於該外送專區等候，由訂貨單位派專人下樓取件，減少接觸風險。

民眾洽公方面，則是7個處室提供單一窗口服務，其中包括財政處、地政處、民政處、經濟暨綠能發展處、建設處、工務處及農業處等單位。縣府也提醒民眾務必攜帶身分證、健保卡及可證明文件，檢查證件、登錄資料後，再測量體溫及酒精消毒，才可至一樓中庭單一窗口洽公，另外民眾如果須至辦公區洽公，應在一樓中庭等候區等候，由相關局處派員下樓接洽，而這段時間一樓中庭的民眾閱報區則是關閉不對外開放。

最後縣府呼籲，防疫期間民眾可多加利用電話查詢、線上申請等方式獲得洽公所需資料，盡量避免出入政府機關或其他公共場所，除了可降低感染風險，也可減少路途奔波。



►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

建設公司發「1人2萬」防疫津貼！「存摺照」羨煞網友：請問怎麼應徵



雜貨店老闆娘拒借500元竟遭襲 恐怖男拿石塊「狂砸13下」判決出爐



陸女獨撐經濟養2子！幫還300萬賭債…「拒行房」竟遭夫酸：你被X飽了？