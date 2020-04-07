白牌車司機是警訊！彰化超前部署防堵破口　18例確診皆為境外移入

▲警政署長陳家欽到彰化慰勉參與防疫的辛苦同仁。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情全球日益升溫，台灣已經有373例確診5人死亡，彰化地區自從白牌車司機確診死亡後，衛生局及警政單位開始追查出接觸對象，堵住社區感染的破口，至今彰化18名確診案例皆為境外移入，堵住社區感染的破口，部署超前，移送15件假新聞，上午警政署長陳家欽也到彰化，為警政人員慰勉打氣。

據縣警局指出，新冠肺炎確診第5例、第8例、第19例、第20例、第21例及第316例，警方都有參與疫情調查，過程中第19號(白牌車司機)在確診後死亡，更是社區感染的最大懷疑，警察局全力動員清查釐清感染源，追查出接觸對象，堵住社區感染的破口。

另外針對接觸者，居家隔離，以及境外進入的居家檢疫對象，目前總共監控總人數2,624人，監控中710人、解除監控1,914人。另外該局針對縣內2處集中檢疫所，派員加強安全維護，落實防疫工作。

縣警局也表示，假新聞影響社會民心造成恐慌，已經移送15件，其中違反社會秩序維護法3件、刑法3件、傳染病防治法5件、特別條例4件，有效穩定民心。

陳家欽除了特別慰勉該局執行防疫工作人員辛勞外，並指示縣警局要持續關注網路假訊息傳播及取締，維持資訊安全，居家檢疫民眾有效監控，大型密閉營業場所勸導停業、避免群聚感染，以防造成民眾不安致生社會治安問題，並提醒執勤同仁於執勤時須配戴口罩及手套、護目鏡，必要時穿隔離衣，以保障本身執勤安全。

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