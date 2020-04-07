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66萬訂閱網紅收入意外曝光！星培機上撿錢包辯「以為遺失物」…竊盜罪判刑

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星培女友疑似曝光。（圖／翻攝自星培IG）

▲Youtube訂閱66萬的網紅星培，與前女友「球球」分手後，一度傳出另結新歡，這次犯《竊盜罪》在庭上自白單身，收入也意外曝光。（圖／翻攝自星培IG）

記者羅志華／台北報導

在Youtube上擁有66萬訂閱的網紅「星培Jasper」，於2019年8月間在網上自曝搭機時撿到個錢包，一時起了貪念收起來，等失主急著找的時候才還回去「差點成了小偷」，在網上引起熱議，士院日前依竊盜罪判星培7月徒刑、緩刑2年。

據起訴書，星培於2019年8月25日上午，自桃園搭機前往日本途中遭遇亂流，他眼見前方何姓男子的皮夾、香菸等物品，從座位下的包包掉出，竟將裝有現金5900元的皮包收起，並將其餘掉出的物品塞回去，企圖裝作沒事發生，直到下機後，星培見何男找不到皮夾心急的模樣，擔心被抓包後會受罰，才將皮夾還給何男。

星培到案時，供稱以為皮夾是「前一班旅客所留」、「不知是前座人所有」，但檢方認為，皮夾就掉在何男的座位下的包包旁，顯然不是遺失物，且星培有多次搭機經驗，應該不會連這狀況都搞不清楚，不採信星培的辯解，依竊盜罪起訴。

士院審理時，星培自承從事遊戲業、媒體業，目前單身月收8萬，法官考量他犯後態度良好、獲得被害人原諒，依竊盜罪判他7月徒刑、緩刑2年。

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